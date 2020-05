Coronanieuws: 55.000 kinderen kwamen niet naar school uit angst voor besmetting

Archieffoto.

In dit liveblog houden we je ook vandaag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Geschreven door Sandra Kagie

De voornaamste feiten op een rij:

Volgens premier Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op.

Rutte wil 'zo snel mogelijk' duidelijkheid te kunnen geven over vakanties.

In totaal zijn er 8736 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

07.00

In ziekenhuizen worden 'babystapjes vooruit gezet', zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het formuleert. Bijvoorbeeld als het gaat om partners die weer bij het maken van een echo mogen zijn.

06.36

Op 90 procent van de basisscholen zijn sinds de heropening maandag leerlingen thuisgebleven. Dat blijkt uit een peiling onder 1100 schooldirecteuren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat naar schatting om 55.000 kinderen die de eerste dagen niet naar school zijn gekomen.

Volgens de schoolleiders zijn vooral kinderen thuisgebleven die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Uit de peiling komt naar voren dat het bij veel scholen gaat om een enkele leerling, maar bij 8 procent van de scholen gaat het om meer dan 10 procent van het totaal aantal leerlingen. Ook blijkt volgens de AVS dat bij de helft van de scholen leraren uit voorzorg zijn thuisgebleven.

03.30

De Libelle Zomerweek kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan op het Almeerderstrand. Daarom organiseert het tijdschrift Libelle een online editie van het evenement. Vanmiddag om 14.00 uur opent hoofdredacteur Hilmar Mulder de Libelle Zomerweek #samenvanuithuis op Facebook.

03.30

Bij het stadion van ADO Den Haag wordt vandaag begonnen met de bouw van een 'coronadorp'. Op een gebied van 600 vierkante meter moet een tijdelijke opvang verrijzen voor enkele tientallen dak- en thuislozen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Thuisblijven om uit te zieken is geen optie voor wie geen huis heeft.

03.18

Hoewel het aantal auto's op de weg is gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de corona-lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen zijn ernstiger en eisen meer slachtoffers, meldt het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.