Coronanieuws: Corendon stopt met sneltest, supermarkten en slijterijen boeren goed

Een coronasticker op het station van Eindhoven.

In dit liveblog houden we je ook vandaag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Geschreven door Sandra Kagie

De voornaamste feiten op een rij:

Volgens premier Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op.

Rutte hoopt 'zo snel mogelijk' duidelijkheid te kunnen geven over vakanties.

In totaal zijn sinds eind februari 8784 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

23.00

Omroep Brabant sluit het liveblog van donderdag. Vrijdag openen we een nieuw liveblog met daarin al het belangrijke nieuws rondom de coronacrisis.

22.40

Op het eerste oog raar, maar waar: de laatste tijd worden minder kauwgom en keelpastilles verkocht. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de afname in sociale contacten en het 1,5 meter afstand houden. Dat stellen althans medewerkers van het onderzoeksbureau IRI. Zij melden ook dat supermarkten goed blijven boeren en dat slijterijen lijken te profiteren van de feestdagen die thuis gevierd worden. Immers, ook de drankomzet nam toe.

22.20

De gemeenteraad van Laarbeek heeft tijdens de (digitale) raadsvergadering een verklaring afgelegd, waarin wordt meegeleefd met de inwoners. Burgemeester en Wethouders kregen een compliment voor de manier waarop zij de coronacrisis te lijf gaan. De nestor van de raad, Frans van Zeeland (Algemeen Belang Laarbeek), las de verklaring voor.

21.45

Vanaf vrijdag wordt de testcapaciteit in Eindhoven fors uitgebreid. Nu kunnen er dagelijks honderd mensen op corona worden getest, dat gaat stijgen naar dertienhonderd. Dit gebeurt in de Witte Dame. De verruiming werd donderdagavond bekend gemaakt tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek op basis van gegevens van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Burgemeester Frank van der Meijden voegde er aan toe dat er tot nu toe weinig mensen gebruik van maken.

21.00

Met vier speciale vluchten zijn inmiddels bijna 1300 gestrande Nederlandse reizigers uit Marokko teruggekeerd. Nog meer dan duizend landgenoten die zich hebben gemeld voor repatriëring, zitten nog vast in het Noord-Afrikaanse land. Marokko wil meewerken om urgente gevallen op basis van sociale en medische overwegingen te laten terugkeren, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

20.20

Een deel van de bekeuringen die zijn uitgeschreven voor te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij overtreders op de mat belanden. Dat zegt vakbond BOA-ACP tegen de NOS. Van de 10.000 bekeuringen in Nederland die zijn uitgedeeld, is een deel afgekeurd. Bijvoorbeeld omdat niet goed beschreven stond op het proces-verbaal hoe de agent tot de conclusie is gekomen dat iemand geen anderhalve meter afstand hield.

19.05

Heeft theater Markant in Uden de redding voor de theaterwereld in huis? Het theater experimenteert volop met schermen in de zaal. Met in totaal dertig maatregelen, zouden er 450 bezoekers veilig een voorstelling kunnen bijwonen, is de gedachte. En dat zijn er veel meer dan de maximaal dertig of honderd man, die de overheid vooralsnog wil toestaan. In de Nederlandse theaterwereld zijn dan ook alle ogen op Uden gericht.

18.57

De Vereniging Hogescholen voert gesprekken met het kabinet over wanneer studenten met het openbaar vervoer kunnen reizen. Een woordvoerder bevestigt aan het ANP dat er wordt gepraat over een tijdslot tussen 11.00 uur en 15.00 uur waarin studenten gebruik kunnen maken van het ov. Tijdens deze uren gaan hogescholen dan ook bepaalde les- en tentamenmomenten weer roosteren.

18.25

Reisorganisatie Corendon stopt per direct met het aanbieden van een sneltest op anti-stoffen tegen het coronavirus. Er is te veel discussie over de test geweest de afgelopen dagen en die "voortdurende discussie over dit onderwerp draagt niets bij aan een oplossing van de coronacrisis, maar doet er eerder afbreuk aan", meldt het bedrijf donderdag aan het ANP.

18.01

Vernielingen in en om basisschool De Fonkeling in Berghem zijn zeker sinds de coronacrisis aan de orde van de dag. Directeur Justine Hoffman baalt ervan dat zowel eigen leerlingen als jongeren die er niet op school zitten geregeld vernielingen aanrichten. Ze reageerde dan ook blij toen donderdagmiddag zes jongens zich melden als raddraaier melden.

17.44

De competitie in het betaald voetbal beginnen voor 1 september is niet aan de orde. Dat zei directeur Eric Gudde van de KNVB na topoverleg met clubs, spelers en makelaars in het betaald voetbal. "Competitie- of bekervoetbal is bij het overleg niet aan de orde geweest, dus volgens mij zijn er tot 1 september geen wedstrijden. Dat lijkt me gewoon nog steeds klip en klaar", aldus Gudde op FOX Sports.

17.26

Ook de paardensector wordt hard geraakt door de coronacrisis. De sector schat de schade op 152 miljoen euro. Dat schrijft Nieuwe Oogst, het vakblad van de regionale land- en tuinbouworganisaties. Volgens hen heeft de Sectorraad al aangeklopt bij het ministerie van Landbouw voor steun.

16.59

Op de afdeling Lindelaan van Laverhof in Heeswijk heeft het coronavirus veel slachtoffers gemaakt. Niet alleen onder de bewoners en hun nabestaanden. Ook had de situatie diepe impact op de mensen die hen verzorgden. Medewerkers vertellen een verhaal vol wanhoop en verdriet.

16.47

Nog meer zwembadnieuws: de gemeentelijke zwembaden in Dinteloord en Steenbergen, Aquadintel en De Meermin gaan gefaseerd weer open: op dinsdag 2 juni gaan de baden open voor zwemlessen voor kinderen en zwemactiviteiten voor volwassenen. Als dit goed verloopt, gaan de baden later in het seizoen open voor recreatief zwemmen.

16.40

Vanaf maandag 18 mei gaan de zwembaden in Tilburg deels weer open. De Tilburgse zwembaden gaan stapsgewijs terug naar de reguliere programmering. Dit betekent dat vanaf 18 mei de zwembaden open gaan voor zwemlessen A, B en C voor kinderen, baantjes zwemmen en Aqua-Fitness lessen. De zwembaden gaan open volgens de regels van het RIVM en het protocol voor de zwembranche.

15.07

De collectieve salarisvermindering in het betaalde voetbal wordt breed gedragen door alle belangrijke organisaties die actief zijn in de eredivisie en eerste divisie. Dat concludeert zaakwaarnemer Rob Jansen na een topoverleg op het hoofdkantoor van de KNVB, waar vakbonden VVCS en ProProf, belangenbehartigers van coaches (CBV), clubs (FBO), eredivisie (Eredivisie CV) en eerste divisie (CED) aan deelnamen. Op initiatief van Jansen zaten alle hoofdrolspelers in het profvoetbal voor het eerst na de uitbraak van het coronavirus met elkaar aan tafel op het hoofdbureau van de voetbalbond in Zeist. Onderwerp van gesprek was het plan waarmee de KNVB het betaalde voetbal zo goed als mogelijk door de coronacrisis wil loodsen.

14.01

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen met 48. Dat zijn er dertig meer dan een dag eerder. In totaal zijn er 8784 coronabesmettingen in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

13.58

Sinds donderdag zijn bij het RIVM 28 nieuwe coronadoden gemeld. Dat zijn er 24 minder dag een dag eerder. Het officiële dodental komt daarmee op 5590. Landelijk gezien steeg het aantal ziekenhuisopnames met 27. Dat brengt het totaalaantal op 11.457.

Wachten op privacy instellingen...

13.48

Op de verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 93 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn. Dat zijn er vier meer dan woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is wel gedaald, van 65 patiënten op woensdag naar 60 op donderdag. Ook hier gaat het om patiënten die bewezen positief getest zijn. In totaal gaat het dus om 153 coronapatiënten die bewezen positief zijn getest, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In de ziekenhuizen liggen nog 85 coronaverdachte patiënten. Van die patiënten blijkt 10 tot 20 procent uiteindelijk het virus bij zich te dragen.

12.58

De film waar Frank Lammers uit Mierlo momenteel aan werkt, gaat op 25 juni in première bij Pathé Thuis. De film, Groeten van Gerri, gaat over een scheikundeleraar die vanwege de coronacrisis gedwongen is vanuit huis les te geven.

Lammers was afgelopen zondag te gast in onze talkshow Kraak. Daar vertelde hij over de film:

Wachten op privacy instellingen...

12.54

Er werken te weinig verpleegkundigen om coronazorg en reguliere zorg volledig naast elkaar te kunnen geven, schrijft Chief Nursing Officer Bianca Buurman in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Buurman is de belangrijkste adviseur van de minister over verpleegkundige zorg en pleit voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel. Voor de coronacrisis waren er al 37.000 vacatures in de zorg. Volgens Buurman is het nog onduidelijk welke invloed de coronacrisis heeft op het personeelstekort, maar blijkt al wel dat 70 procent van de zorgverleners extra psychische belasting ervaart door de crisis.

11.28

De NS verwacht bij de hervatting van de reguliere dienstregeling ongeveer 50 procent van de stoelen in de treinen te kunnen benutten. De vervoerder benadrukt dat die capaciteit vooral bedoeld is voor noodzakelijke reizen. De overheid heeft daarbij het gebruik van een mondkapje in het ov verplicht gesteld. De NS rijdt vanaf 2 juni weer grotendeels de reguliere dienstregeling.

10.47

Verkeersdeelnemers lopen sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de maatregelen daartegen twee keer zoveel kans om slachtoffer te worden van een ongeluk. Dat stelt verkeersonderzoeker Erik Donkers van VIA, een verkeerskundig ict-bureau. Het aantal doden en gewonden bleef tussen medio maart en eind april ongeveer gelijk met het niveau van de afgelopen jaren terwijl het verkeer nagenoeg is gehalveerd. Volgens Donkers heeft het hogere risico te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers dat door de corona-uitbraak is veranderd.

10.45

Reizigersvereniging Rover is bezorgd dat er met het protocol dat de ov-sector heeft opgesteld een brij aan maatregelen ontstaat. Volgens de reizigersvereniging brengen de voorschriften geen duidelijkheid voor de reiziger. "We zien een enorme lappendeken aan maatregelen ontstaan, wat het vertrouwen in het ov niet ten goede komt", stelt Rover-directeur Freek Bos.

10.21

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is ook van zijn coronakapsel af, zo blijkt op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

09.30

Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen bieden medewerkers nu 24/7 lekker en gezond eten aan. Het initiatief is tijdens de coronacrisis ontstaan.

Wachten op privacy instellingen...

09.10

Kun je nog op vakantie deze zomer? En wat zijn de regels waar je je in de verschillende landen aan moet houden. De ANWB maakte een corona-reiswijzer.

08.55

Het had een succesjaar moeten worden voor Oorlogsmuseum Overloon. Het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd. Met de maand mei als absolute topmaand. Maar niets is minder waar. De deuren zitten al weken potdicht en voor een museum zonder subsidie is dat rampzalig.

08.10

De ziekenhuizen in Eindhoven en omgeving zien het weer drukker worden, te druk, zo stellen ze in het Eindhovens Dagblad. Veel te veel patiënten nemen iemand mee naar hun afspraak in het ziekenhuis. Dit terwijl het echt de bedoeling is dat je, indien mogelijk, alleen komt wanneer je een afspraak hebt.

08.01

Het opschalen van de reguliere zorg verloopt moeizaam. De capaciteit is in veel gevallen nog lang niet op het niveau van vóór de crisis, zo blijkt uit navraag door BNR bij dertien grote en middelgrote ziekenhuizen. Een deel van de ziekenhuizen is nog helemaal niet klaar voor de toestroom van grote groepen patiënten bij wie de zorg is uitgesteld. Zij hebben de handen vol aan coronapatiënten.

Andere ziekenhuizen zijn verder, maar zelfs in de meest gunstige gevallen ligt de capaciteit van de reguliere zorg slechts op de helft van het niveau van voor corona. En die situatie zal voorlopig niet veranderen, verwachten de ziekenhuizen. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk geeft aan dat opschalen veel lastiger is dan afschalen.

08.00

Wim Daniëls heeft een roman geschreven over liefde in tijden van corona. Het boek Quarantaine vertelt het verhaal van een man en een vrouw die in maart onafhankelijk van elkaar zijn afgereisd naar een afgelegen bungalowpark in de Dordogne. Dit om een belangrijk doel te verwezenlijken.

In Frankrijk krijgen ze al snel te maken met het om zich heen grijpende coronavirus. Ze zoeken troost bij elkaar, ze zoeken een uitweg, maar de problemen lijken zich alleen maar op te stapelen. Het boek ligt vanaf vandaag in de boekhandel.

07.46

Door de onzekerheden die met de coronacrisis gepaard gaan, kijken huiseigenaren extra kritisch naar hun uitgavenpatroon. Ruim de helft van de woningbezitters geeft sinds de crisis minder geld uit dan voorheen, zo komt naar voren in een peiling van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 1432 leden.

Bij de ondervraagden leven onder meer zorgen over baanbehoud en het voortbestaan van de werkgever en het pensioen. Bijna een vijfde van de geënquêteerden geeft aan zich zorgen te maken over hun financiële toekomst.

07.00

In ziekenhuizen worden 'babystapjes vooruit gezet', zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het formuleert. Bijvoorbeeld als het gaat om partners die weer bij het maken van een echo mogen zijn.

Wachten op privacy instellingen...

06.36

Op 90 procent van de basisscholen zijn sinds de heropening maandag leerlingen thuisgebleven. Dat blijkt uit een peiling onder 1100 schooldirecteuren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat naar schatting om 55.000 kinderen die de eerste dagen niet naar school zijn gekomen.

Volgens de schoolleiders zijn vooral kinderen thuisgebleven die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Uit de peiling komt naar voren dat het bij veel scholen gaat om een enkele leerling, maar bij 8 procent van de scholen gaat het om meer dan 10 procent van het totaal aantal leerlingen. Ook blijkt volgens de AVS dat bij de helft van de scholen leraren uit voorzorg zijn thuisgebleven.

03.30

De Libelle Zomerweek kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan op het Almeerderstrand. Daarom organiseert het tijdschrift Libelle een online editie van het evenement. Vanmiddag om 14.00 uur opent hoofdredacteur Hilmar Mulder de Libelle Zomerweek #samenvanuithuis op Facebook.

03.30

Bij het stadion van ADO Den Haag wordt vandaag begonnen met de bouw van een 'coronadorp'. Op een gebied van 600 vierkante meter moet een tijdelijke opvang verrijzen voor enkele tientallen dak- en thuislozen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Thuisblijven om uit te zieken is geen optie voor wie geen huis heeft.

03.18

Hoewel het aantal auto's op de weg is gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de corona-lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen zijn ernstiger en eisen meer slachtoffers, meldt het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.