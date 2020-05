Coronanieuws: 33 nieuwe besmettingen in Brabant, 27 doden in heel Nederland

De intensive care van het MMC (foto: Pauline Jongenelen).

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Volgens premier Mark Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op.

In totaal zijn sinds eind februari 8839 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

14.40

FNV Spoor roept de NS op het voornemen terug te draaien om personeel met milde gezondheidsklachten na 2 juni gewoon te laten werken. Volgens de vakbond heeft het vervoersbedrijf 'ondoordacht en zonder overleg'aan het personeel laten weten per 2 juni de medewerkers met neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) gewoon te laten werken. FNV Spoor zegt dit in een brief 'voorbarig en zelfs gevaarlijk' te vinden.

14.02

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen met 33. Dat zijn 11 nieuwe besmettingen meer dan een dag eerder. In totaal zijn er 8839 coronabesmettingen in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

13.55

Het aantal Nederlandse coronadoden is de afgelopen 24 uur gestegen met 27 naar 5670. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn 45 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.870 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

Wachten op privacy instellingen...

12.30

Op de verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 80 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn. Dat zijn er 5 minder dan donderdag. Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is licht gedaald. Er liggen 50 coronapatiënten op de ic’s, 8 minder dan een dag eerder. In totaal gaat het dus om 167 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Wachten op privacy instellingen...

"De lijn van de afgelopen dagen zet zich voort. Het verbetert heel erg langzaam", aldus een woordvoerder van het ROAZ die benadrukt dat er nog altijd reden tot alertheid is. "De cijfers zijn echt momentopnamen."

Het aantal opgenomen COVID-19-patiënten inclusief IC. (Bron: ROAZ)

11.00

Coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, zijn vaak compleet onderuit gehaald. Hun herstel begint vroeg, nog in het ziekbed. Fysiotherapeut Lennart Surewaard (28) probeert hen in het Bredase Amphia Ziekenhuis het geloof in eigen kunnen te laten hervinden.

10.50

De burgemeesters kwamen tijdens de uitbraak van het coronavirus in de problemen omdat ze met het oog op de privacy niet alle informatie konden delen. In verpleeghuizen raakten mensen besmet en gingen dood, maar ze mochten dat niet naar buiten brengen. Dat zeggen de burgemeesters Breunis van de Weerd (Nunspeet) en Eddy Bilder (Zwartewaterland) zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. In Nunspeet (Gelderland) en Zwartewaterland (Overijssel) stierven volgens de burgemeesters respectievelijk ruim tachtig en meer dan vijftig mensen aan corona.

10.30

Een aangename verrassing op een intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Twee meisjes kwamen vrijdag bloemen brengen voor personeel. De meisjes hadden het geld hiervoor zelf ingezameld.

Wachten op privacy instellingen...

09.30

De snelheid waarmee een coronatest wordt afgenomen is cruciaal ' omdat anders de toegevoegde waarde van contactonderzoek of een contact-app vrij klein is' . Dat zegt epidemioloog Marc Bonten in de Volkskrant op basis van een nieuwe studie van het UMC Utrecht.

Volgens de studie moet er zo min mogelijk tijd zitten tussen het krijgen van de symptomen en het afnemen van de test. "Er is de laatste tijd veel oog voor het belang van testen, maar niet voor de snelheid ervan. Niemand zegt: we moeten zo snel mogelijk testen", laat Bonten optekenen door de krant.

08.30

De passagiersvaart in Nederland, met bijvoorbeeld riviercruises en rondvaartboten, heeft buitengewoon veel last van de coronacrisis. Veel ondernemers maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijven en vinden dat de overheid meer moet doen om de sector te hulp te schieten. Vanwege de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, ligt de passagiersvaart al sinds 16 maart stil.

08.28

KNVB-directeur Eric Gudde vreest dat er clubs uit het betaalde voetbal gaan verdwijnen vanwege de coronacrisis. Dat zegt Gudde in De Telegraaf. Hij wijst erop dat er in het betaald voetbal clubs zijn die er sowieso al niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis 'de definitieve nekslag kan zijn'.

08.09

Er is vrijdag weer een patiënt bij wie het coronavirus was vastgesteld ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar worden nu nog zeventien coronapatiënten behandeld. Vijf van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het uitbreken van het virus in Nederland zijn er in het Amphia 102 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, 281 coronapatiënten herstelden .

08.00

Vanuit zijn kantoor aan de Kraaivenstraat in Tilburg ziet Ron van Mook dagelijks de ambulances met coronapatiënten af en aan rijden. Het bedrijf Remoticom zit dan ook recht tegenover het ziekenhuis. Het geeft een stimulans om door te werken. Met zijn collega's werkt hij onder meer aan een techniek die helpt bij het houden van anderhalve meter afstand en aan een 'mensenteller. "Hier gaan positieve dingen uit voortkomen."

Wachten op privacy instellingen...

06.59

Werknemers en ondernemers kijken uit naar het nieuwe steunpakket. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vragen nog even geduld. Ze benadrukken in het AD dat ze 'niet iedereen kunnen redden'.

04.27

Zorginstellingen worden op grote schaal geconfronteerd met ondeugdelijke mondkapjes. Dat meldt het AD zaterdag. De maskers bieden niet de beloofde bescherming tegen het coronavirus en certificaten zijn vaak vervalst. Toch gaan vooral verpleeghuizen met mondkapjes werken zonder ze te laten testen. Met alle risico's van dien.

02.05

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis. Ongeveer elf procent van de werkenden heeft geen idee of het vakantiegeld wordt uitgekeerd, zo blijkt uit onderzoek van werknemersvakbond CNV. De vakbond lanceert daarom het Meldpunt Vakantiegeld. Werkenden die geen vakantiegeld ontvangen of maar een deel daarvan krijgen uitgekeerd, kunnen zich daar melden.

01.56

Als het aan minister Wopke Hoekstra ligt, komt de rekening van de coronacrisis niet op het bord van de gewone man. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Telegraaf. Hoekstra wijst erop dat 'financiële crises vaak terechtkomen bij mensen met een modale portemonnee'. Dat noemt hij 'een onacceptabel antwoord'.