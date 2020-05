Coronanieuws: Brabant trekt tonnen uit voor onderzoek naar luchtvervuiling

Archieffoto: Karin Kamp

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dat meldt het CBS, dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt in alle bedrijfstakken voor somberheid. De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis bedraagt inmiddels zo'n elf miljard euro. In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Volgens premier Mark Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op.

Rutte hoopt 'zo snel mogelijk' duidelijkheid te kunnen geven over vakanties.

In totaal zijn sinds eind februari 8806 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

21.30

Brabant trekt tonnen uit voor onderzoek naar luchtvervuiling. De investering heeft alles te maken met een mogelijk verband tussen vervuilde lucht en het hoge aantal coronaslachtoffers in de provincie, meldt het Brabants Dagblad.

20.00

Nederland heeft het inreisverbod voor mensen van buiten de EU verlengd tot 15 juni. Alleen voor noodzakelijke reizen zijn de grenzen open. Het verbod geldt al vanaf maart, maar is donderdag opnieuw met 30 dagen verlengd.

19.15

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft zijn Duitse collega Jens Spahn vrijdag bedankt voor de intensivecarebedden die Duitsland beschikbaar stelde voor Nederlandse coronapatiënten. "Duitsland heeft ons fantastisch geholpen toen we het in Nederland eigenlijk niet meer aankonden", zei de minister. In Duitsland liggen nu nog drie besmette Nederlanders op de intensive care.

18.46

PSV zoekt nog altijd naar mogelijkheden om volgend seizoen in een vroeg stadium supporters toe laten in het Philips Stadion. Dat laat commercieel directeur Frans Janssen weten op PSV TV.

"Ik roep altijd dat voetbal zonder publiek niet bestaat", vertelt Janssen. "Daarmee bedoel ik niet dat we iedereen binnen gaan laten, tegen elke richtlijn in. Maar als ze niet bij ons in het stadion zitten en de horeca is gewoon open, dan zitten ze ergens anders in de stad. Ik twijfel dan wat beter is, al wil ik niet op de stoel van een viroloog gaan zitten."

Janssen zegt dat er samen met TU/e gekeken wordt naar een manier om het Philips Stadion 'coronaproof' te maken.

18.32

Het is druk bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen opnieuw konden reserveren, zijn er al 80.000 boekingen gedaan. Dat is meer dan tien keer zo veel als normaal, meldt de organisatie.

Het is na de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus sinds woensdag weer mogelijk theorie-examen te doen. Tot en met vrijdag maakten daar al 4000 mensen gebruik van. Vanaf maandag starten alle praktijkexamens weer.

18.11

Verschillende Turkse organisaties in Tilburg hebben baklava gebracht naar het personeel van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Ze wilden de zorgmedewerkers op die manier een hart onder de riem steken. Er was genoeg zoetigheid voor 500 man.

Wachten op privacy instellingen...

18.01

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in Nederland was vrijdag 378. Dat zijn er 32 minder dan donderdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen daarnaast 527 mensen om andere redenen op de ic's, 30 meer dan donderdag. "De bezetting van de ic's is op een normaal niveau, de vrijgekomen ic-capaciteit door daling van het aantal Covid-19-patiënten wordt volledig gebruikt voor overige zorg", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

17.48

De grote reizende musicalproducties Titanic en The Rocky Horror Show die in het seizoen 2020-2021 in de Nederlandse theaters te zien zouden zijn, worden voorlopig geschrapt. Het producentenduo Hans Cornelissen en Ruud de Graaf heeft hiertoe moeten besluiten vanwege de aanhoudende coronacrisis, maakten zij vrijdag bekend.

De Graaf en Cornelissen zijn na Stage Entertainment van Albert Verlinde het grootste Nederlandse productiehuis als het gaat om grote theatervoorstellingen. Beide shows zouden zeven maanden lang door Nederland toeren en ruim honderd maal te zien zijn in meer dan dertig theaters.

17.43

Twee jonge meisjes uit Tilburg die graag iets liefs wilden doen voor het zorgpersoneel van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, hebben daar vrijdag heel wat bosjes bloemen afgegeven voor alle harde werkers in het ziekenhuis. De bloemen hebben ze gekocht met geld dat ze zelf inzamelden.

16.58

Reizigers in het openbaar vervoer mogen vanaf 1 juni alleen mondkapjes dragen die niet voor medisch gebruik zijn bedoeld. Het zijn maskers die "geen vorm van bescherming geven" tegen het coronavirus en ze mogen bovendien geen keurmerk bevatten. Dat meldt het NRC op basis van een richtlijn van het kabinet die de krant in handen heeft.

Op deze manier moet voorkomen worden dat Nederlanders mondkapjes inslaan die eigenlijk voor de zorg bedoeld zijn. Het document, dat in handen is van NRC, heeft tot boosheid geleid bij ov-bedrijven.

16.54

Niet alleen een hond, ook drie katten zijn besmet geweest met het coronavirus. Het ministerie van Landbouw laat weten dat er bij drie katten op een van de besmette bedrijfslocaties van een nertsenhouderij, antistoffen tegen COVID-19 zijn aangetoond. Dit betekent dat de katten besmet zijn geweest.

De katten zijn besmet geraakt in Milheeze. Katten op de vier andere met corona besmette bedrijven in Milheeze (een andere locatie van dezelfde eigenaar), Beek en Donk, De Mortel of Deurne worden nog onderzocht.

16.42

Het is "denkbaar" dat de horeca het hele pinksterweekend al open mag zijn. Maar eerst moet duidelijk worden of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni is gepland wel kan doorgaan, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Politieke partijen en horeca hebben gevraagd of het niet mogelijk is om de cafés en restaurants al het weekend vóór maandag 1 juni open te laten gaan. Het kabinet neemt daar dinsdag een besluit over.

16.38

Voor het eerst is corona vastgesteld bij een hond in Nederland, meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Bij de hond, van een coronapatiënt, zijn antistoffen gevonden, wat betekent dat de hond besmet is geweest.

De 8-jarige bulldog is eind april ingeslapen omdat ademhalingsproblemen waarmee de hond kampte steeds erger werden. Daarna zijn bloedmonsters naar het laboratorium gestuurd. Het is niet zeker of de ademhalingsproblemen door corona werden veroorzaakt.

16.35

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet dan volgt ook bron- en contactonderzoek, noodzakelijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen en te houden. Het gaat naar verwachting om duizenden mensen. Ongekende aantallen voor de 25 GGD'en die vrijdag hun gezamenlijke opschalingsplan hebben gepresenteerd.

De GGD'en staan in juni met maximaal 3200 professionals klaar: 800 via de GGD'en zelf in de eigen regio. En - zodra nodig - tot zo'n 2400 medewerkers extra aan ondersteuning op landelijk niveau.

16.12

De gemeente Oisterwijk wil een tijdelijke verruiming van de terrassen toestaan als de horeca straks weer open mag. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat terrassen zo ingericht kunnen worden dat het zowel voor bezoekers als het personeel veilig is.

Er worden zelfs op vrijdag, zaterdag en zondag straten voor afgesloten: De Lind-Noord en de Dorpsstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer tijdens de openingsuren van de horeca. Na sluitingstijd moet het terrasmeubilair dan weer van de straten worden gehaald.

16.03

Veel bedrijven nemen maatregelen om coronabesmettingen op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Zo controleren Philips en Eindhovense bussenbouwer VDL medewerkers bij de ingang van hun fabrieken op koorts of temperatuurverhoging.

Andere bedrijven zoals de Eindhovense truckbouwer DAF Trucks laten medewerkers echt testen op het longvirus, als ze al langer klachten hebben die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.

15.27

Het kabinet trekt bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs in de coronacrisis. Er gaat onder meer 200 miljoen rechtstreeks naar studenten in hun laatste studiejaar, die vertraging oplopen door de crisis. Daarnaast gaat er 244 miljoen euro naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo om achterstanden in te halen.

Studenten die zich komend collegejaar weer inschrijven, maar voor eind januari 2021 afstuderen, krijgen een tegemoetkoming, die neerkomt op zon drie maanden les- of collegegeld. Het ministerie van Onderwijs gaat ervan uit dat deze mensen zonder de crisis deze zomer zouden zijn afgestudeerd.

15.22

Dierenrijk, op de grens van Mierlo en Nuenen, mag vanaf zaterdag 16 mei open voor publiek. De eerste dagen zijn gereserveerd voor abonnementhouders en vanaf woensdag 20 mei zijn alle bezoekers weer welkom.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om te zorgen dat Dierenrijk zich houdt aan de coronamaatregelen. Zo kunnen bezoekers alleen komen als ze eerst een online reservering hebben gemaakt. Daarnaast zijn er looproutes in het park gemaakt en binnenverblijven blijven dicht. Ook worden er geen voedershows gegeven. Dierenrijk zegt de maatregelen te hebben getest met medewerkers, en een akkoord te hebben van de Veiligheidsregio.

15.11

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over een economisch herstelplan voor de EU van 2000 miljard euro in verband met de coronacrisis. Het fonds moet bovenop de EU-meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 komen en worden gefinancierd met de uitgifte van langlopende obligaties, staat in de resolutie.

14.57

De trots van Breda wordt weer langzaam zichtbaar. De steigers rondom de Grote Kerk worden op dit moment weggehaald. Dit gebeurt weken later dan gepland, doordat de Belgische bouwers vanwege strenge coronaregels in eigen land niet verder konden.

14.12

Een week na de heropening zit de schoolroutine er weer goed in op basisschool De Stokland in Son en Breugel. Bij de leerkrachten overheerst de opluchting dat er geen grote leerachterstanden zijn ontstaan. En de leerlingen zijn blij dat ze na bijna twee maanden thuisonderwijs weer les krijgen van hun juf of meester. "Maar we moeten wel heel vaak onze handen wassen, eigenlijk de hele dag."

14.02

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen met 22. Dat zijn 26 nieuwe besmettingen minder dan een dag eerder. In totaal zijn er 8806 coronabesmettingen in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

13.56

Sinds vrijdag zijn bij het RIVM 53 nieuwe coronadoden gemeld. Dat zijn er 25 meer dan een dag eerder. Het officiële dodental komt daarmee op 5643. Landelijk gezien steeg het aantal ziekenhuisopnames met 35. Dat brengt het totaalaantal op 11.492.

Wachten op privacy instellingen...

13.24

In de eerste negen weken van de corona-epidemie overleden er in Nederland zo'n negenduizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. In totaal overleden bijna 36 duizend mensen, terwijl naar schatting 27 duizend mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest. Dat melden het CBS, Amsterdam UMC en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Na Limburg (58 procent) is die geschatte oversterfte in Brabant het grootst. Hier overleden 55 procent méér mensen dan je normaal gesproken zou verwachten.

Wachten op privacy instellingen...

13.11

Bierbrouwers hebben het zwaar. We drinken allemaal wel thuis wat vaker een biertje, maar die toename valt in het niet bij de omzet die ze mislopen doordat kroegen dicht zijn en festivals niet doorgaan. In april lag de omzet meer dan dertig procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de kleinere brouwerijen hebben het lastig. De brouwerijen vragen daarom om extra steunmaatregelen van het kabinet, niet alleen voor de horeca maar ook voor de toeleveranciers.

13.04

Voor basisscholen was het in de eerste week dat zij weer open mochten lastig om met de anderhalvemeterregel om te gaan, blijkt uit een rondgang langs drie scholenkoepels. De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat de regering daar rekening mee moet houden bij een eventuele heropening van het voortgezet onderwijs.

De woordvoerder van de AOb ziet vaak dat het kinderen bijna niet lukt om afstand te houden. "Of de huidige gang van zaken verantwoord is, moet blijken. Het is daarom belangrijk dat er goed wordt geëvalueerd. Dat het moeilijk is om kinderen fysiek uit elkaar te houden, moet worden meegenomen in het maken van modellen voor het voortgezet onderwijs."

12.59

KLM geeft reizigers van wie de vlucht wordt geannuleerd 15 procent meer waarde aan vouchers dan dat de tickets kostten. De luchtvaartmaatschappij gaat ook alle al eerder uitgegeven vouchers meer waard maken. Zo wil KLM het voor reizigers aantrekkelijker maken om hun tickets om te zetten in een voucher, in plaats van hun geld terug te vragen.

Donderdag maakte KLM bekend dat het reizigers van wie de vlucht vanaf deze week wordt geschrapt ook weer de mogelijkheid biedt om geld terug te krijgen. De afgelopen tijd gaf de luchtvaartmaatschappij met goedkeuring van de overheid alleen vouchers, maar dat mag niet volgens de Europese Commissie.

12.35

Er zijn in vier dagen tijd al 2109 speciale NAC-mondkapjes verkocht. De actie is een initiatief van Samen Voor NAC. Met de opbrengst van de actie worden vouchers gekocht bij de Bredase horeca om die in de coronacrisis te steunen. Er zijn vier verschillende niet-medische gezichtsmaskers ontworpen, in volwassen- en kindermaten.

Een van de mondmaskers van NAC

12.13

In de Gedenkhoek van Omroep Brabant voor coronaslachtoffers, vandaag een eerbetoon aan Martin Vermeer (78) uit Tilburg, geschreven door zijn zoon John (50). Martin is een van de Brabanders die stierven door corona. "Papa Martin was een echt familiemens, die altijd voor iedereen klaar stond."

Nabestaanden kunnen zelf hun geliefden eren, klik hier om een inzending te sturen.

12.11

Het onderzoek van het RIVM naar de relatie tussen luchtvervuiling en het coronavirus kan even duren, meldt minister Carola Schouten. In reactie op medici, politici en belangenorganisaties in Brabant en Limburg die juist willen dat het onderzoek sneller gaat, wijst de bewindsvrouw op het belang dat zo'n onderzoek zorgvuldig wordt gedaan.

Lokale politici en artsen zeggen in het AD snel meer duidelijkheid te willen over de invloed van corona. Internationaal onderzoek wijst er al op dat in gebieden met vieze lucht meer mensen overlijden door het coronavirus.

11.34

Op de verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 85 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn. Dat zijn er acht minder dan donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is licht gedaald. Er liggen nu 58 coronapatiënten op de ic’s, twee minder dan een dag eerder. In totaal gaat het dus om 143 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

In de ziekenhuizen liggen nog 68 coronaverdachte patiënten. Van die patiënten blijkt 10 tot 20 procent uiteindelijk het virus bij zich te dragen.

“Het aantal patiënten loopt langzaam naar beneden, maar het is afwachten wat de versoepeling van de maatregelen gaat betekenen. Dat zien we pas over twee tot drie weken”, aldus een woordvoerder van het ROAZ.

11.20

Onderwijsminister Arie Slob heeft goede hoop dat volgende week nog meer kinderen gewoon naar school gaan. Dat tienduizenden kinderen nog thuisblijven is niet direct reden voor paniek, aldus de bewindsman: de groep is erg divers, en bij het volgende peilmoment verwacht hij dat het aantal flink is teruggelopen. Zo'n 50.000 kinderen blijven thuis, ook nu de scholen weer begonnen zijn, zo bleek eerder deze week uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ook de AVS zegt dat de meeste kinderen thuis zitten met een goede reden, bijvoorbeeld omdat ze in de risicogroep zitten of ziek zijn.

09.56

De gemeente Meierijstad heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland (KNH) 25 spelregels bedacht waar horecaondernemers zich aan moeten houden bij het openen en verruimen van de terrassen op 1 juni. Met de regels moet het mogelijk zijn om meer gasten te bedienen op de terrassen.

09.43

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis met het snelste tempo gekrompen sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name door de gedwongen sluitingen van cafés, restaurants en andere horeca-gelegenheden in maart werd het bruto binnenlands product (bbp) 1,7 procent kleiner vergeleken met de voorgaande periode. "In maart kreeg de economie door het virus een frontale botsing", vat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS de situatie samen.

08.10

De 30-jarige Sophie werkt in een seksclub in West-Brabant. Ze is al tien jaar sekswerker en moet nog tot 1 september wachten tot ze aan het werk mag. Dat vindt ze oneerlijk, aangezien andere contactberoepen wel weer aan de gang kunnen.

07.47

Ook in het Catharina Ziekenhuis wordt de reguliere zorg opgestart. Natuurlijk wel met de nodige maatregelen. In een animatie legt het ziekenhuis uit hoe dat werkt.

Wachten op privacy instellingen...

06.00

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis bedraagt inmiddels zo'n elf miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden bijna 143.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen.

05.49

Op basisscholen met veel leerlingen uit arme gezinnen is het ¡verzuim deze week hoog, omdat ouders angstig zijn hun kinderen weer de klas in te sturen. Zo dreigen kwetsbare kinderen een nog grotere onderwijsachterstand op te lopen. Daarvoor waarschuwt het Jeugdeducatiefonds, schrijft de Volkskrant.

05.04

Het ministerie van VWS mag ziekenhuizen niet langer in onzekerheid laten over hun financiële toekomst. Dat zegt David Jongen, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen het FD. Volgens Jongen is het niet mogelijk alle extra kosten voor de coronacrisis op te vangen binnen de bestaande afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

03.43

Forse ingrepen zijn nodig om de volksgezondheid in Oost-Brabant en Noord-Limburg beter te beschermen. Het grote aantal coronadoden laat volgens een brede coalitie van medici, politici en belangenorganisaties zien dat de situatie onhoudbaar is. Dat meldt het AD. Ze roepen het RIVM op haast te maken met onderzoek, nu internationale studies uitwijzen dat corona meer slachtoffers maakt in gebieden met meer luchtvervuiling.

03.30

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat naar verwachting om de grootste terugslag sinds de financiële crisis ruim tien jaar terug. Dat is de gemiddelde verwachting van economen die persbureau Bloomberg peilde, vooruitlopend op de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar buiten brengt.

02.42

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat 150.000 tot 200.000 hartpatiënten dit jaar geen zorg krijgen vanwege de coronacrisis. Dat meldt NRC op basis van een rapport dat de beroepsvereniging opstelde in samenwerking met onderzoeksbureau Gupta Strategists. Het afzeggen en uitstellen van cardiologische zorg leidt tot tussen de 65.000 en 100.000 verloren levensjaren, waarschuwt de NVVC.

02.00

Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen. Nu de coronacrisis langer duurt, vindt staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) dat voortzetting van de zogeheten Tozo-regeling gepaard moet gaan met strengere voorwaarden. Dat zeggen Haagse bronnen die inzage hebben gehad in de plannen tegen het FD.

00.47

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft de handen vol aan meldingen van fraude, waarbij misbruik wordt gemaakt van de huidige coronacrisis. Dat meldt De Telegraaf. De dienst kent sinds kort een nieuwe aanpak, om te zorgen dat het misbruik direct stopt. In veel gevallen gaan FIOD-rechercheurs bij de verdachten langs, zonder ze aan te houden. "We bellen aan en zeggen luister, we hebben je in de smiezen. Stop ermee."

00.01

Het aantal openstaande vacatures is als gevolg van de coronacrisis fors gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdwenen in drie maanden tijd ruim 60.000 vacatures. Daarmee was sprake van de grootste daling ooit gemeten en ook van de eerste daling in zeven jaar tijd.

00.01

Werknemers met een flexibel dienstverband zaten het eerste kwartaal steeds vaker zonder werk. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 1,8 miljoen flexwerkers. Een jaar eerder waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij uitzendkrachten. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van een analyse.

00.01

Bedrijven hebben in totaal ongeveer 45 miljard euro aan compensatie voor omzetdalingen aangevraagd via de NOW-regeling. Dat meldt ABN AMRO op basis van een eigen berekening. Groothandels, winkels en industriële bedrijven draaien het meeste omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor bedrijven die hun omzet zien terugvallen door de crisis. Ze kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen.

00.01

Het massaal hamsteren van levensmiddelen vanwege de coronavirusuitbraak heeft winkeliers vorig kwartaal aan een hogere omzet geholpen. Fors meer verkopen bij de supermarkten wogen zwaarder dan de neergang bij andere bedrijven in de detailhandel, de non-foodsector. Volgens het CBS dikten de opbrengsten in de hele detailhandel met vier procent aan.

00.01

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dat meldt het CBS, dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt in alle bedrijfstakken voor somberheid.

23.57

NS-topman Roger van Boxtel voorziet de komende jaren grote financiële problemen voor de Nederlandse Spoorwegen. Door de coronacrisis en het massale thuiswerken is het aantal treinreizigers minimaal en zijn de verliezen groot, zei Van Boxtel donderdagavond in Op1.