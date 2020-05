Lammetjes krijgen de fles na aanval door wolf: 'Ze zijn helemaal van slag'

Dode schapen in de polder bij Hedikhuizen.

Schapenboer Jos Verhulst zegt dat zijn kudde schapen gestrest is en helemaal van slag, nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag twintig schapen vermoedelijk door een wolf zijn doodgebeten. Dat gebeurde in de polder achter de rivierdijk bij de Maas in Hedikhuizen. Vrijdag zijn er ook al schapen doodgebeten in de polder.

Geschreven door Rene van Hoof

Jos Verhulst klinkt zelf ook gestrest na de tweede aanval op zijn kudde. Zaterdag bracht hij de schapen in veiligheid en nam ze mee naar zijn boerderij in Ammerzoden, aan de overkant van de Maas. "De lammetjes zijn nu gescheiden van hun moeder en de kudde is helemaal van slag. Ik heb de lammetjes de fles moeten geven."

Geen wolf te zien

Zondagmorgen om vijf uur ging boer Jos nog eens op onderzoek uit: "Ik dacht: ik ga eens kijken of ik meneer de wolf in de polder zie, maar hij was nergens te bekennen, die laat zich niet zien hoor." Over een paar dagen brengt hij de schapen terug naar een weiland, maar dan aan de Gelderse kant van de rivier." Dan maar hopen dat de wolf niet het water overzwemt", zegt Jos.

