‘Wat gaan we je missen’, verdriet bij basisschool Made na overlijden juf Gea bij gezinsdrama

De bloemenzee voor het huis is maandag flink gegroeid. (foto: Omroep Brabant)

Basisschool De Stuifhoek in Made is in diepe rouw nadat juf Gea en haar man omkwamen bij een gezinsdrama. Haar leerlingen en ook ouders hielden zondagavond een herdenking op het schoolplein. “Een warme en bevlogen vrouw.”

Geschreven door Raymond Merkx

De bloemenzee voor het huis blijft groeien. De vlag op het schoolplein hangt halfstok. “Grote verslagenheid en ook onbegrip overheersen”,vertelt Reint Bos, directeur van scholenkoepel SKOD.

Herdenking

Afgelopen zondag organiseerden leerlingen zelf een herdenkingsbijeenkomst op het plein. “Dan komt het echt wel even binnen. Eigenlijk mag het niet vanwege de coronaregels, maar de gemeente kon een uitzondering maken.” Ondanks de verplichte anderhalve meter afstand, was de herdenking toch ‘heel warm en mooi’.

Juf Gea gaf les aan twee klassen, allebei groep zeven. Ook de klas die ze vorig jaar onderwees, zit nu nog op school. “Veel kinderen hebben een warme band met haar. Ze werkt met hart en ziel. Waarom moest dit gebeuren?”

Ondanks alles, gaan de leerlingen maandag gewoon weer aan de slag. “Ook de groep van Gea is er gewoon weer. Dat is echt ontzettend knap.”

Missen

“Wat gaan we je missen”. Ook de school zelf plaatst een emotioneel bericht op Facebook. Veel oud-leerlingen spreken hun medeleven uit onder het bericht.

De politie vond vrijdagochtend twee doden in een huis aan de Hooimijt in Made. Zondag werd duidelijk dat het ging om een gezinsdrama. Het stel trouwde vorig jaar zomer en woonde nog maar een paar maanden in het huis.

De 47-jarige lerares was ook vertrouwenspersoon op de basisschool. Ze werkte daarvoor op basisschool De Lage Weide in Made, de Mariaschool in Langeweg en ook op een school voor moeilijk lerende kinderen in Den Bosch. Ook was ze eerder actief bij een carnavalsvereniging in Made.

‘Tragisch’

Voor het huis zijn door verschillende mensen bloemen gelegd. Burgemeester Gert de Kok sprak zondag over ‘een tragische gebeurtenis die maar moeilijk te bevatten is’. “Het betekent ook dat de leerlingen, ouders en team van basisschool De Stuifhoek geconfronteerd worden met het verlies van hun juf”, zo schreef hij in een verklaring.

