Burgemeester Depla van Breda roept kabinet op: 'Laat onze horeca een dag oefenen'

Op 1 juni, en dus geen dag eerder, mag de horeca de deuren weer openen. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de persconferentie van het kabinet. Een teleurstelling voor horecaondernemers. Zeker in Breda, waar de horeca 25 mei een 'oefendag' wil houden. "Denken dat het op 1 juni allemaal vanzelf gaat, is onverstandig. Er zullen kinderziektes zijn als straks de terrassen weer open gaan", reageert burgemeester van Breda Paul Depla bij Omroep Brabant.

Anders dan eerder aangekondigd, mogen de café's en restaurants binnen dertig gasten ontvangen, exclusief het personeel. Op de terrassen geldt geen limiet, wel moet iedereen aan een tafeltje zitten en op anderhalve meter van elkaar zitten, tenzij het huisgenoten zijn.

Ook voor grotere café's blijft een maximum van dertig gasten binnen. Burgemeester Depla begrijpt dat wel: "Het heeft te maken met hoe je de kroegen ingaat, bij de ingang is het vaak drukker." Toch is het juist voor die grotere kroegen heel vervelend als er maar relatief weinig mensen binnen mogen komen, beaamt Depla: "Voor die grote kroegen is dat een ramp."

De Bredase horeca had graag een proefdag gehouden, om te testen voor heel Nederland. Op 25 mei willen de horecaondernemers alvast de deuren openen, om te kijken hoe dat gaat. Ook de gemeente Breda schaarde zich achter dat plan. "Het is heel verstandig om te kijken of wat je aan de tekentafel hebt bedacht ook klopt", zei wethouder Boaz Adank van economische zaken daarover.

Depla: "De Efteling en de Beekse Bergen hebben ook een proefdag gehouden. Om te kijken, hoe werkt dat nou in de praktijk. Dat lijkt me voor ons ook heel verstandig." Het is nog niet duidelijk of de Bredase horeca zo'n proefdag mag houden. Depla: "De premier heeft gevraagd, kom met voorstellen. En dit is een plan dat komt vanuit onze horecaondernemers. Daar kan heel Nederland dan van leren."

Waar wel duidelijkheid over kwam tijdens de persconferentie: de café's en restaurants mogen niet al in het Pinksterweekend open. Veel van hen hadden daar wel op gehoopt. Maar 1 juni is 1 juni en dus moeten op Eerste Pinksterdag de deuren nog dicht blijven. Rutte legde in zijn persconferentie uit dat er wel over na is gedacht. "We hebben er serieus naar gekeken, maar in overleg met de Veiligheidsregio's is besloten vast te houden aan 1 juni."

Op maandag 2 juni en dan vanaf het middaguur, mogen de horecaondernemers voor het eerst weer bezoekers ontvangen.

