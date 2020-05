Eenrichtingsverkeer bij het sprookjesbos, de Efteling gaat weer open

Het hart van de Efteling: het Sprookjesbos

De Efteling opent woensdag weer de deuren voor het publiek. Het attractiepark in Kaatsheuvel ging ruim twee maanden geleden, op 14 maart dicht, om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. De heropening van de Efteling is woensdagochtend live te volgen op onze website en via Facebook.

Het park is zoveel mogelijk 'corona-proof' gemaakt. Zo wordt slechts een derde van de capaciteit aan gasten toegelaten. Wie naar de Efteling wil, moet van tevoren reserveren via de website. Voor de aankomst zijn tijdslots ingesteld, je kunt tussen 09.30 uur en 10.00 uur of tussen 10.00 uur en 10.30 uur het park in. Wel mogen mensen tot aan sluitingstijd zo lang blijven als ze willen.

Afstand houden, looproute in het sprookjesbos

In het hele park moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het sprookjesbos heeft een looproute met eenrichtingsverkeer. Bij verschillende attracties wordt daarnaast gebruik gemaakt van plexiglas.

45.000 online wachtenden

De belangstelling voor een dagje in de Efteling is enorm, waardoor het online reserveringssysteem regelmatig vastliep. Zaterdag stond er een digitale wachtrij van 45.000 liefhebbers. Ook zondag en maandag waren er technische problemen door extreme drukte.

Abonnementhouders konden maandag en dinsdag al naar het pretpark, voor zogenoemde testdagen.