Efteling weer open na maandenlange sluiting vanwege coronavirus

Eerste bezoekers in De Efteling. De eerste bezoekers tijdens een ritje in de achtbaan Joris en de Draak, dinsdag tijdens de testdag. (Foto: Cor Bouma) In de rij, op afstand, om het attractiepark in te gaan. Na twee maanden is De Efteling weer open. Dit zijn de maatregelen bij de Piranã. (Foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige 1/5 Eerste bezoekers in De Efteling.

De Efteling heeft woensdag na ruim twee maanden weer de deuren geopend voor het publiek. Het attractiepark in Kaatsheuvel ging op 14 maart dicht om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. De heropening van de Efteling was hier live te volgen op onze website en via Facebook.

Het park is zoveel mogelijk 'coronaproof' gemaakt. Zo wordt slechts een derde van de normale capaciteit aan gasten toegelaten. Wie naar de Efteling wil, moet van tevoren reserveren via de website. Voor de aankomst zijn tijdslots ingesteld, je kunt tussen 09.30 uur en 10.00 uur, tussen 10.00 uur en 10.30 uur en ieder half uur daarna het park in. Wel mogen alle bezoekers tot sluitingstijd blijven.

Wachten op privacy instellingen...

Bezoekers stonden te popelen om weer naar binnen te mogen. Wel is het duidelijk rustiger dan normaal. "Dat vind ik niet erg, hoor, van mij mag het altijd zo", zei een vrouw die woensdagmorgen als een van de eersten met haar gezin de toegangspoorten binnenwandelde.

'Afstand houden wordt wel spannend'

"We hebben er zin in!", zegt een andere vrouw, die samen met haar twee kinderen en haar moeder bij de Efteling is. "De sfeer, de achtbanen, we hebben het echt gemist." Ze denkt dat het best moeilijk wordt, afstand houden. "Vooral in het sprookjesbos, waar alle kinderen door elkaar rennen, dat wordt wel spannend."

Wachten op privacy instellingen...

"Eindelijk we kunnen weer", aldus een bezoeker. "We hebben een abonnement en de kinderen vinden het altijd fantastisch. Het is een welkome afleiding van het gewone leven. We zijn benieuwd en gaan zien hoe de anderhalvemeter-samenleving er hier uitziet."

Wachten op privacy instellingen...

Een vrouw uit Bergen op Zoom is samen met haar kleindochter in de Efteling. Het meisje is speciaal voor de gelegenheid verkleed als Roodkapje. "66 dagen heeft het geduurd, dat is lang, hoor. Het was lastig om kaartjes te bemachtigen. Gelukkig is het uiteindelijk gelukt."

Afstand houden, looproute in het sprookjesbos

In het hele park moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Overal zijn desinfectiepunten waar handen kunnen worden ontsmet. Het sprookjesbos en de winkels hebben een looproute met eenrichtingsverkeer.

Wachten op privacy instellingen...

Bij verschillende attracties wordt daarnaast gebruik gemaakt van plexiglas. Bij alle horecapunten kun je alleen eten en drinken afhalen.

45.000 online wachtenden

De belangstelling voor een dagje in de Efteling is enorm, waardoor het online reserveringssysteem regelmatig vastliep. Zaterdag was er een digitale wachtrij van 45.000 liefhebbers. Ook zondag en maandag waren er technische problemen door extreme drukte.

Abonnementhouders konden maandag en dinsdag al naar het pretpark, voor zogenoemde testdagen. Tot en met 2 juni zijn er nog enkele toegangskaarten beschikbaar, meldt De Efteling.

