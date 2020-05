Coronanieuws: besmette medewerkers vleesindustrie en een coronabumper

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Er zijn 11 mensen overleden aan corona sinds zaterdag

Er zijn 13 nieuwe ziekenhuis opnamen van coronapatiënten.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

22.15

Zangeres Marga Bult borg de afgelopen twee maanden haar microfoon tijdelijk op. De oud-verpleegster pakte haar beroep als verpleegster weer op en ging als vrijwilligster aan de slag in een corona zorghotel in Uden, de brandbaard van de coronacrisis. Haar werk zit erop. Bult beschrijft de afgelopen maanden als een achtbaan van emoties. "De eenzaamheid waarin mensen kwamen te overlijden, dat heeft me echt aangegrepen", zegt ze in de Telegraaf.

22.05

Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, stelt vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo een ultimatum. Hij geeft het bedrijf 48 uur om 25 medewerkers die niet op de testlocatie verschenen en dus nog niet zijn getest op het coronavirus alsnog te laten testen.

Heerts wil ook de ontbrekende gegevens van vijf medewerkers snel hebben, meldt hij. Doordat contactgegevens ontbreken of niet kloppen, kan de GGD niet goed een bron - en contactonderzoek doen bij de besmette personen. Verder moet Vion laten zien welke medewerkers op andere locaties werken in de regio.

Zondag werd bekend dat 147 van de 657 medewerkers in het bedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus.

20.05

147 van de 657 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Afgelopen week werd het slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Bij een steekproef onder 212 medewerkers werden er 45 positief getest op het longvirus. De uitkomst van de steekproef was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen.

Ook in een varkensslachterij in Helmond worden medewerkers dit weekeinde getest op het coronavirus.

19.40

Enkele voetballers van Sevilla, onder wie oud-PSV’er Luuk de Jong, moeten rekening houden met sancties van zowel hun club als de gezondheidsautoriteiten in Spanje. Onder meer sportkrant Marca vond op Instagram foto's van een barbecue met naast De Jong ook Ocampos, Mudo Vasquez en Ever Banega, wiens vrouw de foto's zaterdag had geplaatst en later weer verwijderd.

De foto's toonden aan dat er meer dan tien personen gezellig aan het barbecueën waren. Samenkomsten van een dergelijke omvang zijn in het zwaar door het coronavirus getroffen Spanje nog steeds verboden.



De Jong bood kort na de publicaties in de Spaanse media zijn excuses aan via Instagram. "Ik wil me verontschuldigen voor iedereen die wellicht gekwetst is door het incident. Het zal niet meer voorkomen. We willen dat de competitie wordt hervat, we willen graag weer voetballen", schreef de spits.



18.25

Johan Vlemmix bereidt zich langzaam voor op de heropening van zijn twee horecazaken. Hoewel een daarvan een discotheek is, denkt de goedlachse ondernemer dat hij toch open kan met een van zijn nieuwste uitvindingen: een coronabumper. "Het kan de oplossing zijn voor de horeca", zegt Johan tegen BuzzE. Wat hem betreft neemt straks iedereen plaats in de kroeg in een soort zwemband, waarin een privétafeltje zit ingebouwd. Daarmee zouden cafébezoekers altijd anderhalve meter afstand kunnen houden.

Johan ontkent tegen BuzzE dat hij een slaatje probeert te slaan uit de coronacrisis. "Nee, ik wil juist een oplossing zoeken", aldus Vlemmix. Hij presenteert zijn coronabumpers komende dinsdag in Eindhoven.

17.10

Zeven gangen bereiden van een sterrenrestaurant in je eigen keuken, of een kookworkshop volgen van een sterrenchef op Instagram. Of een tas vol culinaire hoogstandjes aan de voordeur? Ook de toprestaurants hebben de voorbije maanden moeten improviseren om nog enige omzet te creëren. Daardoor is eten op sterrenniveau inmiddels toegankelijker en goedkoper dan ooit geworden. Maar blijft dat ook zo?

16.15

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 223, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er vier minder dan zaterdag. Er liggen daarnaast 499 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er zes minder dan zaterdag.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 222 in Nederland, vier minder dan de dag ervoor, en een in Duitsland. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 730 coronapatiënten, 81 minder dan de voorgaande dag.

14.10

Ook de provinciale cijfers over corona laten een dalende trend zien. Zondagmorgen stond het aantal ziekenhuisopnames in Brabant op 103. Een dag eerder was dat 106. Uit laatste cijfers van ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) blijkt dat van die 103 opnames 70 patiënten op de verpleegafdeling behandeld worden en 33 op de intensive care.

14.00

Volgens het RIVM zijn er gisteren 11 personen overleden met corona. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 5822. Er waren zaterdag 13 nieuwe ziekenhuisopnamen van patiënten met COVID-19 en er zijn 172 mensen positief getest op het virus.

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Brabant telt volgens het RIVM in totaal 8972 patiënten met COVID-19. Daarnaast zijn er tot dusver 2755 Brabanders opgenomen in het ziekenhuis en zijn 1495 Brabanders aan de gevolgen van de ziekte overleden.

13.30

Als het aan GGD-directeur Ellis Jeurissen ligt, laat iedereen die ook maar een beetje snottert zich vanaf 1 juni testen op corona. Ze zegt dit in het televisieprogramma KRAAK! van Omroep Brabant. Jeurissen is directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Brabant Zuid-Oost.

Ze hoopt dat 'testangst' mensen daar niet van weerhoudt. Een positieve test betekent immers een quarantaine van veertien dagen, voor de patiënt én zijn of haar hele gezin. "Maar je wilt toch niet op je geweten hebben dat een ander ook ziek wordt?'"

10.30

De Bredase burgemeester Depla waarschuwde zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Op1 voor ondermijnende criminaliteit in de horeca. "We moeten niet naïef zijn. Ik zie het nu al gebeuren dat horecagelegenheden zich inlaten met 'weldoeners'. Dit is ergens ook wel te begrijpen als financieel het water tot de lippen staat."

Eerder waarschuwde een Bredase wijkagent dat de horeca nu een gemakkelijke prooi is voor criminelen.