Coronanieuws: Bredase burgemeester vreest 'weldoeners' in de horeca

De horeca blijft tot 28 april dicht (foto: Rob Engelaar).

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

10.30

De Bredase burgemeester Depla waarschuwde zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Op1 voor ondermijnende criminaliteit in de horeca. "We moeten niet naïef zijn. Ik zie het nu al gebeuren dat horecagelegenheden zich inlaten met 'weldoeners'. Dit is ergens ook wel te begrijpen als financieel het water tot de lippen staat."

Eerder waarschuwde een Bredase wijkagent dat de horeca nu een gemakkelijke prooi is voor criminelen.