Coronanieuws: elf mensen overleden aan coronavirus sinds zaterdag

De horeca blijft tot 28 april dicht (foto: Rob Engelaar).

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Er zijn 11 mensen overleden aan corona sinds zaterdag

Er zijn 13 nieuwe ziekenhuis opnamen van coronapatiënten.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

14.10

Ook de provinciale cijfers over corona laten een dalende trend zien. Zondagmorgen stond het aantal ziekenhuisopnames in Brabant op 103. Een dag eerder was dat 106. Uit laatste cijfers van ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) blijkt dat van die 103 opnames 70 patiënten op de verpleegafdeling behandeld worden en 33 op de intensive care.

14.00

Volgens het RIVM zijn er gisteren 11 personen overleden met corona. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 5822. Er waren zaterdag 13 nieuwe ziekenhuisopnamen van patiënten met COVID-19 en er zijn 172 mensen positief getest op het virus.

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

13.30

Als het aan GGD-directeur Ellis Jeurissen ligt, laat iedereen die ook maar een beetje snottert zich vanaf 1 juni testen op corona. Ze zegt dit in het televisieprogramma KRAAK! van Omroep Brabant. Jeurissen is directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Brabant Zuid-Oost.

Ze hoopt dat 'testangst' mensen daar niet van weerhoudt. Een positieve test betekent immers een quarantaine van veertien dagen, voor de patiënt én zijn of haar hele gezin. "Maar je wilt toch niet op je geweten hebben dat een ander ook ziek wordt?'"

10.30

De Bredase burgemeester Depla waarschuwde zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Op1 voor ondermijnende criminaliteit in de horeca. "We moeten niet naïef zijn. Ik zie het nu al gebeuren dat horecagelegenheden zich inlaten met 'weldoeners'. Dit is ergens ook wel te begrijpen als financieel het water tot de lippen staat."

Eerder waarschuwde een Bredase wijkagent dat de horeca nu een gemakkelijke prooi is voor criminelen.