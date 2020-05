Indrukwekkende erehaag voor juf Gea die om het leven kwam bij gezinsdrama

Honderden mensen hebben maandagmiddag bij basisschool De Stuifhoek afscheid genomen van Gea Godwaldt. De juffrouw van groep 7 werd op vrijdag 15 mei samen met haar man Richard dood gevonden in hun huis aan de Hooimijt in Made. In de straten rondom de school werd een erehaag worden gevormd. Iedereen diende zich daarbij strikt te houden aan de anderhalve meter afstand.

Gea en Richard trouwden in de zomer van 2019 en woonden nog maar een paar maanden in het huis aan de Hooimijt. De lerares werkte eerder op basisschool De Lage Weide in Made, de Mariaschool in Langeweg en op een school voor moeilijk lerende kinderen in Den Bosch. Bij De Stuifhoek was ze ook vertrouwenspersoon. Ook was Gea tot van 2010 tot 2016 lid van carnavalsvereniging De Plakkers. Haar man Richard werkte in de bouw.