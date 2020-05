Coronanieuws: coronapatiënten houden mogelijk rest van hun leven longschade

Archieffoto.

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Brabant telt sinds de uitbraak in totaal 9038 besmettingen, 21 meer dan dinsdag (9017)

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is nog steeds stabiel. Woensdag waren dat er 100, van hen liggen er 26 mensen op de ic.

6.33

Langs de grens controleren de Duitse en Nederlandse politie donderdag busjes met arbeidsmigranten die op weg zijn naar de vleesverwerkende industrieën in Nederland. Woensdag sloot de politie een slachterij van Vion in Apeldoorn, omdat er te veel mensen in busjes zaten en de coronaregels werden overtreden. Vion zegt dat vanaf donderdag touringcars in plaats van busjes zullen worden gebruikt om personeel te vervoeren.

6.04

Bedrijven volgen lang niet allemaal de geldende afspraken voor het aanbieden van een voucher aan hun klanten na annuleringen door de coronacrisis. Dat schrijft de NOS. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleerde 180 voucherregelingen die zijn aangeboden na het annuleren van onder meer concerten, festivals en sportwedstrijden. Te vaak zouden vouchers niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Reserverings- en administratiekosten worden bijvoorbeeld niet altijd vergoed.

5.56

Duizenden Nederlanders die corona hadden, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen veel slechter dan normaal, schrijft het AD.

5.53

Van alle mkb-bedrijven die in aanmerking kwamen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) hebben horecabedrijven er het meest gebruik van gemaakt. Met de vergoeding kan de doelgroep tijdens deze crisistijd de vaste lasten betalen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5.50

In het nieuwe steunpakket voor werkgevers komt toch een mogelijke ontslagboete, voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Ze moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden. Komt er geen akkoord met de bonden, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale subsidie die ze krijgen voor de loonkosten.