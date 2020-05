Coronanieuws: Rijk schiet gemeenten en provincie te hulp met half miljard

Archieffoto.

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Brabant telt sinds de uitbraak in totaal 9038 besmettingen, 21 meer dan dinsdag (9017)

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is nog steeds stabiel. Woensdag waren dat er 100, van hen liggen er 26 mensen op de ic.

11.15

Niet alleen grote gemeenten als Breda, ook Mill en Sint Hubert waarschuwt voor criminelen die van de coronacrisis misbruik maken. Veel horecaondernemingen hebben nu grote financiële problemen. Daarom kan het voor criminelen interessant zijn om in de horeca te investeren. Er zijn bij die ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ bieden met snel contant geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar je loopt een groot risico als er illegale drugs- of gokactiviteiten in de zaak plaatsvinden.

11.00

De waardering voor het werk van zorgpersoneel blijft groot. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kreeg donderdag zelfs een 'berg mooie kaarten' van de plaatselijke basisschool 't Boschveld, zo wordt gemeld op Instagram. De werknemers zijn er maar wat blij mee.

10.45

De aanstaande heropening van sportscholen legt Basic-Fit geen windeieren. De koers van het aandeel van het sportschoolconcern is donderdag op de beurs in Amsterdam omhooggeschoten. Beleggers reageerden opgelucht op het besluit dat premier Mark Rutte woensdagavond bekendmaakte. Voorwaarde is wel dat die vervroegde opening 'veilig kan'. Aanvankelijk zouden de sportscholen pas per 1 september mensen mogen toelaten.

10.00

Het Rijk schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen rekenen op ruim 566 miljoen euro om gemiste inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen betalen. De lagere overheden hebben door de corona-epidemie en het daardoor noodzakelijke stilleggen van de samenleving moeite om hun werk te blijven doen, ziet ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Meer dan driekwart van de gemeenten zou gaan bezuinigen of meer belasting heffen als hulp van het Rijk zou uitblijven, bleek uit een recente peiling.

9.20

Medewerkers van de slachterij van vleesverwerker Vion in Apeldoorn zijn donderdagochtend weer aan het werk gegaan. De politie sloot het bedrijf woensdag af, omdat de coronarichtlijnen daar waren geschonden. Arbeidsmigranten bleken tegen de regels zijn aangevoerd. Vion, met de hoofdvestiging in Boxtel, besloot hierop personeel donderdag met een touringcar naar de slachterij te brengen, al zat er slechts een handjevol werknemers in. Mensen kwamen ook in kleinere busjes, met auto of ander vervoer.

9.05

Kleine hoestdruppeltjes blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven, vooral waar niet of slecht wordt geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is van cruciaal belang om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Dit zeggen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Cardiologie Centra Nederland en het Amsterdam UMC na onderzoek met laserlichttechnieken.

8.50

De hypotheekrente loopt te midden van de coronacrisis behoorlijk op. De Hypotheker merkt dat aanbieders van hypotheken de laatste tijd beduidend meer rente zijn gaan rekenen, terwijl er bij huizenkopers en huizenbezitters juist veel vraag is naar het oversluiten en afsluiten van hypotheken. N u de almaar dalende rentetarieven de bodem bereikt lijken te hebben - en weer beginnen te stijgen - kiezen mensen eieren voor hun geld, aldus de hypotheekadviseur. Wat ook meespeelt is dat het voor banken duurder is geworden om geld in te kopen op de kapitaalmarkt.

7.50

Het thuiswerken vanwege de corona-uitbraak leidt tot nieuwe ergernissen op de werkvloer. Ongeveer de helft van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een digitaal overleg onverzorgd voor de camera zitten. Dit meldt de website VPNdiensten.nl op basis van een peiling onder ruim 1500 werkenden. Ook storen veel mensen zich aan collega’s die te laat aanhaken voor een videocall en aan collega’s die voor de camera eten. Verder is een slechte internetverbinding vaak een bron van ongenoegen. VPNdiensten.nl is een initiatief van het bedrijf Yo Veilig.

7.00

De Gelderlander weet te melden dat een bedrijf in Cuijk op heel korte termijn 2,4 miljoen mondkapjes per maand gaat produceren. Het gaat om een dochter van het Amerikaanse Berry Global, één van 's werelds grootste en meest toonaangevende producenten van niet-geweven materialen en producten. De mondkapjes die er gemaakt gaan worden, zijn ook geschikt voor de zorg. Bij het bedrijf in Cuijk werken 260 mensen. Het is er al enige tijd erg druk door de vraag naar desinfecterende doeken, beschermende kleding en andere middelen.

6.33

Langs de grens controleren de Duitse en Nederlandse politie donderdag busjes met arbeidsmigranten die op weg zijn naar de vleesverwerkende industrieën in Nederland. Woensdag sloot de politie een slachterij van Vion in Apeldoorn, omdat er te veel mensen in busjes zaten en de coronaregels werden overtreden. Vion zegt dat vanaf donderdag touringcars in plaats van busjes zullen worden gebruikt om personeel te vervoeren.

6.04

Bedrijven volgen lang niet allemaal de geldende afspraken voor het aanbieden van een voucher aan hun klanten na annuleringen door de coronacrisis. Dat schrijft de NOS. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleerde 180 voucherregelingen die zijn aangeboden na het annuleren van onder meer concerten, festivals en sportwedstrijden. Te vaak zouden vouchers niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Reserverings- en administratiekosten worden bijvoorbeeld niet altijd vergoed.

5.56

Duizenden Nederlanders die corona hadden, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen veel slechter dan normaal, schrijft het AD.

5.53

Van alle mkb-bedrijven die in aanmerking kwamen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) hebben horecabedrijven er het meest gebruik van gemaakt. Met de vergoeding kan de doelgroep tijdens deze crisistijd de vaste lasten betalen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5.50

In het nieuwe steunpakket voor werkgevers komt toch een mogelijke ontslagboete, voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Ze moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden. Komt er geen akkoord met de bonden, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale subsidie die ze krijgen voor de loonkosten.