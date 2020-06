Besmette nertsenbedrijven in Brabant worden snel geruimd

Nertsenbedrijven die besmet zijn met het coronavirus worden geruimd. Dat meldt RTL Nieuws woensdag op basis van Haagse bronnen. Het gaat om acht bedrijven, die allemaal in Oost-Brabant staan.

Het begon in Milheeze Op zijn fokkerij werd afgelopen weekend het coronavirus vastgesteld. Dat was bijna anderhalve maand nadat officieel was vastgesteld dat bij een nertsenhouderij in Milheeze - als eerste in ons land - een aantal van deze pelsdieren het virus hadden opgelopen. Ze waren aangestoken door personeel van het bedrijf.

Slag om de arm De ministers Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om verspreiding van het virus te beteugelen, maar ze hielden steeds een slag om de arm als het om ruiming ging. Dit, omdat het virus waarmee nertsen elkaar en mensen kunnen besmetten, nog niet buiten de getroffen boerderijen is aangetroffen. Het risico voor de volksgezondheid was verwaarloosbaar, zo zeiden de bewindslieden. Toch lieten ze steeds vaker weten dat er geen taboes zijn en alle maatregelen mogelijk zijn.

Geen verrassing

Voor Jos van de Sande is het ultieme besluit van de ministers geen verrassing. De arts en deskundige op het gebied van infectieziektebestrijding zei dinsdag al in Brabant Nieuws dat er niets anders op zit dan ruimen. “In Deurne en directe omgeving zijn de laatste tijd veel mensen positief getest. Het lijkt erop dat er daar een echte bron bijgekomen is. En dat zijn de nertsen.” Het ruimen van deze dieren is onvermijdelijk, aldus Van de Sande. “Dat is vervelend, maar wel de consequentie van de intensieve veehouderij.” Wetenschappelijk bewijs voor deze bewering is er overigens niet.