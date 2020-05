Coronanieuws: aantal sterfgevallen weer lager dan normaal gesproken

Foto: archief

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

In Brabant overleed vrijdag een persoon nadat deze was besmet met het coronavirus.

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen bedraagt 93, van wie 25 op een intensive care.

12.10

De Bredase VVD wil dat in verschillende parken in de stad cirkels worden aangebracht. Mensen kunnen dan in die cirkels gaan zitten, op die manier houden mensen voldoende afstand van elkaar. Eerder werd dit al in Rotterdamse parken gedaan.

12.14

Het aantal sterfgevallen was vorige week wederom lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Vorige week kwamen naar schatting 2750 mensen te overlijden. Daarmee is het aantal sterfgevallen zo'n 50 lager dan normaal en vergelijkbaar met een week eerder. Het komt vaker voor dat een sterftepiek - zoals recentelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus - juist wordt opgevolgd door een dal. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

12.12

Het is niet verplicht om je te laten testen op het coronavirus als je klachten hebt. Dat zei minister De Jonge voorafgaand aan de ministerraad. Vanaf maandag kan iedereen met klachten zich laten testen.

11.40

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 93 patiënten die positief zijn getest op het coronavirus. Dat meldt het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Dat is iets minder dan gisteren, toen waren het er 100. Van al die patiënten liggen er 25 op de intensive care, de rest op de verpleegafdelingen.

“De grafiek gaat langzaamaan naar beneden”, zegt woordvoerder Wim Pleunis. “Maar het is nog altijd te vroeg om hier conclusies uit te trekken.” Sinds gisteren is in onze provincie een persoon overleden waarbij het coronavirus was vastgesteld.

11.13

De ruim twaalfduizend mensen die werken in de vleesverwerkingsindustrie moeten allemaal getest worden op het coronavirus. Dat zegt vakbond FNV tegen de NOS naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond.

11.00

Als op 2 juni de middelbare scholen de deuren weer openen, gaan er weer veel meer jongeren deelnemen aan het verkeer. Daarom begint een campagne om ze te laten zien hoe ze dat veilig kunnen doen met de coronaregels in het achterhoofd. Zo moeten ze bijvoorbeeld op de fiets anderhalve meter afstand van elkaar houden en is het niet verstandig ondertussen op je mobiel te kijken.

10.34

Aniek van Santvoort was in januari een van de eersten in ons land die met de coronacrisis te maken kreeg. Door de corona-uitbraak in Wuhan kon ze haar paarden van de Gerdine Hoeve in Hilvarenbeek niet meer naar China exporteren. En dus stonden de stallen vol. Bijna vier maanden later mochten de eerste paarden vrijdagmorgen dan eindelijk alsnog op transport. Lees haar verhaal hier.

11.09

Afvalverwerker Renewi verwerkt minder afval vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Volgens Renewi nam het volume in Nederland in april met ongeveer 15 procent af, vooral door minder afval in vuilniscontainers. De hoeveelheden afval van bouwplaatsen en grofvuil bleef redelijk overeind.

09.07

Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse. Op basis van analyse van 482 wedstrijden uit de eredivisie in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 concluderen de onderzoekers dat profvoetballers zich gedurende een wedstrijd slechts sporadisch langer dan dertig seconden binnen een onderlinge afstand van anderhalve meter op het veld bevinden. Het risico om het coronavirus over te dragen, is volgens hen dan ook klein.

08.24

De voorbije 24 uur is een coronapatiënt ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. In het Bredase ziekenhuis worden nu negen coronapatiënten verzorgd. Vier van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het begin van het uitbreken van het coronavirus in Nederland zijn er in het Amphia 102 mensen overleden aan de gevolgen van het virus., 294 coronapatiënten herstelden en konden naar huis om daar verder aan te sterken.

07.19

Doe-het-zelfwinkels profiteren volop van de coronacrisis, die mensen dwingt om meer thuis te blijven. Bouwmarkten en keuken- en vloerspecialisten zagen de omzet in april op jaarbasis met een kwart stijgen. Daarmee was voor die sector sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 2005, becijferde het CBS.

07.05

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis is opgelopen tot 12,8 miljard euro. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt 144.000 ondernemers bij te staan door ze uitstel van aflossingen te verlenen, extra leningen te verstrekken en hun kredietruimte te vergroten.

06.38

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal veertien procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

06.00

De Nederlandse sportwereld en de evenementenbranche willen na de zomer stap voor stap de deuren openen voor publiek. Sportkoepel NOC*NSF, voetbalbond KNVB, de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en heel wat andere partijen zijn daarom een alliantie aangegaan. Gezamenlijk gaan ze met de overheid in gesprek over de mogelijkheden.

05.51

Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond is door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorlopig gesloten vanwege dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Vorige week zijn medewerkers van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die werken op deze locatie, getest op het coronavirus. Van hen bleek een aantal mensen besmet. Vervolgens heeft de GGD Brabant-Zuidoost een steekproef gedaan onder 130 mensen die werkzaam zijn bij dit bedrijf: 21 medewerkers zijn positief getest.

Van Rooi Meat in Helmond is voorlopig gesloten (foto: Rob Engelaar).

04.23

Agenten en boa's zullen vanaf maandag niet op grote schaal gaan surveilleren langs terrassen. Ook gaan ze niet structureel in cafés of restaurants controleren of er meer dan dertig mensen binnen zijn. Dat schrijft het AD op basis van een rondgang langs tien van de grootste gemeenten van Nederland. Wel volgen er later misschien nog steekproeven.

03.30

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken vrijdagmiddag bekend hoeveel mensen vorige week in totaal zijn overleden. Dan wordt duidelijk of het sterftecijfer blijft dalen en of het net als vorige week lager is dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het komt vaker voor dat na een sterftepiek - zoals recentelijk vanwege het nieuwe coronavirus - juist een dal volgt.

01.18

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de stroom asielzoekers die naar Nederland komt vrijwel opgedroogd. In april hebben zich slechts 270 migranten gemeld voor een asielverzoek; de laagste instroom van vreemdelingen in twintig jaar tijd. Dat schrijft De Telegraaf.

00.01

Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Daarmee steeg het aantal mensen dat een beroep deed op het vangnet op maandbasis met circa duizend. Vooral de aanvragen van zelfstandigen namen toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is sprake van een trendbreuk. Sinds 2017 was vrijwel iedere maand sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand.

