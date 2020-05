Coronanieuws: landelijk 28 nieuwe sterfgevallen, familiebezoek in België weer mogelijk

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

In Brabant is sinds donderdag één patiënt overleden, nadat deze was besmet met het coronavirus.

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen bedraagt 93, van wie 25 op een intensive care.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

21.32

De terrassen in Oosterhout staan zo goed als klaar, voor komende maandag. Precies om twaalf uur 's middags mogen de terrassen dan weer open. Er is een extra wc unit in het centrum neergezet.

Ook dit terras op de Markt in Oosterhout is er klaar voor. (foto: Jos Verkuijlen)

20.23

De opluchting is groot bij Brabanders met familie over de Belgische grens. Na ruim twee maanden is een familiebezoekje bij onze zuiderburen weer mogelijk. Nog dit Pinksterweekend gaan de grenzen weer open.

De grenzen gaan zaterdag weer open. Belgen kunnen dus weer op familiebezoek in Nederland en andersom. Alle andere niet noodzakelijke verplaatsingen blijven voorlopig nog wel verboden.

19.30

De binnenstad van Breda wordt een ware zee van terrassen. In totaal komt er 15.000 vierkante meter extra terrasruimte, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Door de strenge afstandsregels is er nog altijd veel minder plek dan normaal.Normaal heeft Breda ruim 10.000 terrasstoelen. Ondanks de enorme hoeveelheid extra beschikbare ruimte, blijven er hiervan ongeveer 6.000 over.

18.51

Het meldpunt afstand en adoptie blijft vanwege het coronavirus bijna twee maanden langer open. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Afstandsmoeders en kinderen die (gedwongen) zijn afgestaan, kunnen zich hier melden om mee te doen aan verder onderzoek naar adoptie tussen 1956 en 1984.

18.14

Het ging snel, veel te snel voor zijn familie en vrienden en die had hij veel. Cor Coppens overleed in een ziekenhuis in Leeuwarden aan het coronavirus. Hij laat een groot gat achter in het hart van zijn kinderen en weduwe, maar ook in de gemeenschap van Zijtaart. "Na zijn dood kregen we zoveel reacties en lieve woorden. Ik kan alleen maar trots zijn dat hij mijn vader is geweest."

17.29

Het aantal Nederlanders in de bijstand gaat komende jaren waarschijnlijk flink oplopen als gevolg van de coronacrisis. Volgens een doorrekening van organisatieadviesbureau Berenschot gaat het in het zwartste scenario in 2022 om bijna 600.000 mensen. Dat zou neerkomen op een toename van meer dan 185.000 mensen.

16.53

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft TNO opdracht gegeven om in Tilburg een pilot te starten met schermen in restaurants, café's en op terrassen. TNO zal voor een aantal situaties onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van (kuch)schermen. De pilots vinden plaats in de gemeenten Rotterdam en Tilburg.

16.16

Zorgverleners moeten met (vermoedelijke) coronapatiënten zo vroeg mogelijk bespreken dat klachten ook na een aanvankelijk herstel opnieuw kunnen optreden. Het is ook goed als zij contact met de patiënten houden tijdens hun herstel, zodat zij ze eventueel kunnen begeleiden met advies voor voeding en beweging en eventueel kunnen doorverwijzen. Dat staat in een advies van een speciale werkgroep van medisch deskundigen, dat vrijdag is gepubliceerd door de Federatie Medisch Specialisten.

16.01

Het aftellen naar 1 juni is nu echt begonnen, aftellen naar de dag dat om 12.00 de horeca de deuren opent en een terrasje pakken weer mag.

15.33

Het RIVM mag geanonimiseerde gegevens van telecomzendmasten gaan gebruiken om snel te kunnen zien of het ergens druk is en wat reispatronen zijn. Deze data kan behulpzaam zijn nu de corona-duimschroeven wat losser worden gedraaid en Nederlanders meer beweegruimte krijgen. Nu worden belangrijke besluiten nog genomen op basis van onder meer het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar daar zit enkele weken vertraging in. Het gebruik van de zendmastgegevens, die een actueel beeld geven van hoe Nederlanders zich bewegen, wordt mogelijk gemaakt met een noodwet. De onherleidbaar gemaakte gegevens worden door statistiekbureau CBS dagelijks verwerkt tot rapporten voor het RIVM. Beide partijen moeten de gegevens vernietigen, zodra het RIVM ze niet meer nodig heeft voor de bestrijding van het coronavirus.

15.31

Het kabinet trekt extra geld uit om ervoor te zorgen dat meer Nederlanders die bij een reisorganisatie een vakantie hebben geboekt, gerust een voucher kunnen accepteren wanneer deze reis niet doorgaat. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) kan ook voor vakanties die na 1 juni gepland stonden garant staan omdat de overheid 150 miljoen uitleent aan die stichting.

15.23

De tijd waarin geloofsbijeenkomsten enkel online gevierd werden, is (voor nu) bijna ten einde. dat staat te lezen op rijksoverheid.nl: 'Het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben uitgesproken dat behoedzaam vieren van het geloof het nieuwe uitgangspunt is nu de maatregelen in het controleren van het coronavirus versoepeld worden. Dat betekent dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk zijn. ' Religieuze bijeenkomsten waren sinds het begin van de coronacrisis toegestaan met maximaal dertig mensen, maar veel gebedshuizen kozen er in overleg met het kabinet voor dat toch niet te doen. Nu vinden de verschillende religieuze koepelorganisaties de tijd rijp.

15.12

Een waarschuwing van burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen: hou het rustig dit Pinksterweekeinde in de Biesbosch. Wordt het toch te druk, dan volgen er maatregelen.





15.07

De horeca in Oosterhout is klaar voor de heropening op 1 juni, zo laat de gemeente in een persbericht weten. Zoals overal, zijn ook in Oosterhout allerlei maatregelen getroffen om alles in goede corona-banen te leiden. Zo is er meer terras-ruimte, komen er gastheren en -vrouwen die wijzen op drukte en looprichtingen, staan er matrixborden op toegangswegen die bezoekers over de drukte informeren en is er een Whatsappnummer waar mensen kunnen checken of het druk is in de stad.

14.54

De GGD'en gaan alle medewerkers van slachthuizen testen op het coronavirus. Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) doen ze dit wel op een 'verfijnde' manier. "Ze gaan eerst kijken bij welke slachthuizen het risico het grootst is, daar wordt dan als eerste getest." De Jonge noemt het een giga-klus, die daarom risico-gericht wordt uitgevoerd.

14.18

In Brabant staat het aantal besmettingen nu officieel op 9106, blijkt uit de dagelijkse RIVM-update. Dat zijn er 23 meer dan een dag eerder. In onze provincie overleden volgens het RIVM 1511 mensen aan de gevolgen van het virus. Er werd 2757 Brabanders opgenomen in het ziekenhuis.

14.10

Het officiële aantal doden door het coronavirus is landelijk gestegen naar 5931. In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe sterfgevallen gemeld. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. In de ziekenhuizen zijn in totaal negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. In Brabant was dat er maar één in de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen is met 176 gestegen naar 46.126.

13.28

Twee 'anonieme senioren' hebben vrijdagochtend alle medewerkers van de lokale supermarkt in Vierlingsbeek in het zonnetje gezet. De medewerkers kregen in totaal 70 bossen rozen. Aan de bos zat een briefje met de volgende tekst: “Dankzij jullie inzet kunnen wij allen boodschappen doen bij Plus Verbeeten Vierlingsbeek. GEWELDIG! Applaus en een warm hart waard. Aangeboden door 2 anonieme senioren uit de Merletgaarde die toch niet op vakantie gaan.”

Foto: Jan Spee

13.26

Nederlanders beginnen weer vliegvakanties naar Zuid-Europa voor deze zomer te boeken. De afgelopen tien dagen stegen boekingen van vliegtickets in juni en juli naar zonnige bestemmingen in Europa met 190 procent, laten cijfers van website Vliegtickets.nl zien. Ook budgetluchtvaartmaatschappij Transavia ziet sinds kort boekingen voor de komende maanden weer toenemen.

13.23

Middelbare scholieren gaan vanaf volgende week dinsdag wel weer naar school, maar dat doen ze gemiddeld maar ongeveer voor een kwart van de gebruikelijke lestijd. Dat zegt de VO-raad op basis van een eigen peiling. Voor de rest volgen de leerlingen het onderwijs nog steeds thuis.

De leerlingen kunnen immers niet allemaal tegelijk naar dezelfde plek. Scholen hebben ook de ruimte gekregen om eigen keuzes te maken voor het aanbieden van les en begeleiding op school. Dat hangt allemaal af van de samenstelling van de leerlingengroepen, het soort onderwijs en de inrichting van het schoolgebouw.

13.20

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni zijn nog voor veel mensen onduidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder dertigduizend mensen. Dat anderhalve meter afstand gehouden moet worden is voor de ondervraagden helder, maar vooral jongeren weten niet wat verder wel en niet mag na het pinksterweekend.

12.10

De Bredase VVD wil dat in verschillende parken in de stad cirkels worden aangebracht. Mensen kunnen dan in die cirkels gaan zitten, op die manier houden mensen voldoende afstand van elkaar. Eerder werd dit al in Rotterdamse parken gedaan.

12.14

Het aantal sterfgevallen was vorige week wederom lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Vorige week kwamen naar schatting 2750 mensen te overlijden. Daarmee is het aantal sterfgevallen zo'n 50 lager dan normaal en vergelijkbaar met een week eerder. Het komt vaker voor dat een sterftepiek - zoals recentelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus - juist wordt opgevolgd door een dal. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

12.12

Het is niet verplicht om je te laten testen op het coronavirus als je klachten hebt. Dat zei minister De Jonge voorafgaand aan de ministerraad. Vanaf maandag kan iedereen met klachten zich laten testen.

11.40

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 93 patiënten die positief zijn getest op het coronavirus. Dat meldt het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Dat is iets minder dan gisteren, toen waren het er 100. Van al die patiënten liggen er 25 op de intensive care, de rest op de verpleegafdelingen.

“De grafiek gaat langzaamaan naar beneden”, zegt woordvoerder Wim Pleunis. “Maar het is nog altijd te vroeg om hier conclusies uit te trekken.” Sinds gisteren is in onze provincie een persoon overleden waarbij het coronavirus was vastgesteld.

11.13

De ruim twaalfduizend mensen die werken in de vleesverwerkingsindustrie moeten allemaal getest worden op het coronavirus. Dat zegt vakbond FNV tegen de NOS naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond.

11.00

Als op 2 juni de middelbare scholen de deuren weer openen, gaan er weer veel meer jongeren deelnemen aan het verkeer. Daarom begint een campagne om ze te laten zien hoe ze dat veilig kunnen doen met de coronaregels in het achterhoofd. Zo moeten ze bijvoorbeeld op de fiets anderhalve meter afstand van elkaar houden en is het niet verstandig ondertussen op je mobiel te kijken.

10.34

Aniek van Santvoort was in januari een van de eersten in ons land die met de coronacrisis te maken kreeg. Door de corona-uitbraak in Wuhan kon ze haar paarden van de Gerdine Hoeve in Hilvarenbeek niet meer naar China exporteren. En dus stonden de stallen vol. Bijna vier maanden later mochten de eerste paarden vrijdagmorgen dan eindelijk alsnog op transport. Lees haar verhaal hier.

11.09

Afvalverwerker Renewi verwerkt minder afval vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Volgens Renewi nam het volume in Nederland in april met ongeveer 15 procent af, vooral door minder afval in vuilniscontainers. De hoeveelheden afval van bouwplaatsen en grofvuil bleef redelijk overeind.

09.07

Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse. Op basis van analyse van 482 wedstrijden uit de eredivisie in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 concluderen de onderzoekers dat profvoetballers zich gedurende een wedstrijd slechts sporadisch langer dan dertig seconden binnen een onderlinge afstand van anderhalve meter op het veld bevinden. Het risico om het coronavirus over te dragen, is volgens hen dan ook klein.

08.24

De voorbije 24 uur is een coronapatiënt ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. In het Bredase ziekenhuis worden nu negen coronapatiënten verzorgd. Vier van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het begin van het uitbreken van het coronavirus in Nederland zijn er in het Amphia 102 mensen overleden aan de gevolgen van het virus., 294 coronapatiënten herstelden en konden naar huis om daar verder aan te sterken.

07.19

Doe-het-zelfwinkels profiteren volop van de coronacrisis, die mensen dwingt om meer thuis te blijven. Bouwmarkten en keuken- en vloerspecialisten zagen de omzet in april op jaarbasis met een kwart stijgen. Daarmee was voor die sector sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 2005, becijferde het CBS.

07.05

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis is opgelopen tot 12,8 miljard euro. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt 144.000 ondernemers bij te staan door ze uitstel van aflossingen te verlenen, extra leningen te verstrekken en hun kredietruimte te vergroten.

06.38

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal veertien procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

06.00

De Nederlandse sportwereld en de evenementenbranche willen na de zomer stap voor stap de deuren openen voor publiek. Sportkoepel NOC*NSF, voetbalbond KNVB, de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en heel wat andere partijen zijn daarom een alliantie aangegaan. Gezamenlijk gaan ze met de overheid in gesprek over de mogelijkheden.

05.51

Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond is door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorlopig gesloten vanwege dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Vorige week zijn medewerkers van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die werken op deze locatie, getest op het coronavirus. Van hen bleek een aantal mensen besmet. Vervolgens heeft de GGD Brabant-Zuidoost een steekproef gedaan onder 130 mensen die werkzaam zijn bij dit bedrijf: 21 medewerkers zijn positief getest.

Van Rooi Meat in Helmond is voorlopig gesloten (foto: Rob Engelaar).

04.23

Agenten en boa's zullen vanaf maandag niet op grote schaal gaan surveilleren langs terrassen. Ook gaan ze niet structureel in cafés of restaurants controleren of er meer dan dertig mensen binnen zijn. Dat schrijft het AD op basis van een rondgang langs tien van de grootste gemeenten van Nederland. Wel volgen er later misschien nog steekproeven.

03.30

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken vrijdagmiddag bekend hoeveel mensen vorige week in totaal zijn overleden. Dan wordt duidelijk of het sterftecijfer blijft dalen en of het net als vorige week lager is dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het komt vaker voor dat na een sterftepiek - zoals recentelijk vanwege het nieuwe coronavirus - juist een dal volgt.

01.18

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de stroom asielzoekers die naar Nederland komt vrijwel opgedroogd. In april hebben zich slechts 270 migranten gemeld voor een asielverzoek; de laagste instroom van vreemdelingen in twintig jaar tijd. Dat schrijft De Telegraaf.

00.01

Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Daarmee steeg het aantal mensen dat een beroep deed op het vangnet op maandbasis met circa duizend. Vooral de aanvragen van zelfstandigen namen toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is sprake van een trendbreuk. Sinds 2017 was vrijwel iedere maand sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand.

