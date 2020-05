Coronanieuws: uitkijken naar morgen, dan kunnen we weer een terrasje pakken

In Den Bosch werd in de aanloop naar 1 juni al getest met terrassen op de Parade. (Foto: Willem-Jan van Roij)

In dit liveblog houden we je ook zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Sandra Kagie Geschreven door

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Het dodental als gevolg van het virus is zaterdag met twintig sterfgevallen toegenomen

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

09.10

Zorgverleners, huisartsen, schoonmakers en politieagenten staan in de frontlinie van de coronacrisis. Het programma Frontberichten was er om die verhalen door middel van vlogs bij de mensen thuis te brengen. Vanavond wordt de laatste aflevering van het populaire programma uitgezonden.

"De crisis is weliswaar nog niet voorbij, maar we zijn wel in een andere fase beland. We kunnen er nu in waardigheid een punt achter zetten", zegt documentairemaker Geertjan Lassche tegen BuzzE. Frontberichten groeide in de afgelopen maanden uit tot een hit op televisie. Het BNNVARA-programma is genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

Na de laatste aflevering, vanavond om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 2, staat de gehele uitzending van de talkshow Op1, om 22.15 uur op NPO 1, in het teken van Frontberichten.

09.00

Bregje van Helvert (22) en Nick van Rijn (28) kunnen niet wachten tot het morgen is. Twee dagen was hun stadscafé Brick in Tilburg open toen het coronavirus hun horecadroom ruw verstoorde. Morgen mogen ze na drie maanden ein-de-lijk de deuren openen. “We hebben er zoveel zin in. Maar het is ook spannend. Ik kan er niet meer van slapen”, vertelt Nick.

08.55

Velen kijken uit naar morgen. Cafés en restaurants mogen onder voorwaarden open. En we kunnen weer eens een terrasje pakken. De wijkagenten die actief zijn in het centrum van Breda hebben een belangrijk advies: 'Bereid je goed voor op zo'n bezoekje!'

Wachten op privacy instellingen...

23.32

Het aantal mensen bij wie een besmetting met het coronavirus is vastgesteld, is wereldwijd de zes miljoen voorbij. Het dodental staat op ruim 367.000, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. Het hoogste aantal doden en besmettingen is gemeld in de Verenigde Staten. Daar liepen volgens officiële cijfers zeker 1,7 miljoen mensen het virus op en stierven ruim 103.000 patiënten.