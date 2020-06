Blijdschap over heropende terrassen: 'We willen hier tot elf uur vanavond blijven zitten!'

Wachten op privacy instellingen... Blijdschap over de heropende terrassen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Tilburg staat in de rij om het terras op te gaan

Veel mensen hebben ernaar uitgekeken, zeker met dit mooie weer. Een drankje drinken op het terras. Sinds maandagmiddag twaalf uur kan het weer, nu de coronavoorschriften wat versoepeld zijn. "Op het terras is een wijntje veel lekkerder dan thuis, zeker met de zon erbij."

Hoe zeer mensen naar dit moment hadden uitgekeken, bleek onder meer in Tilburg. Daar stonden mensen al om halftwaalf in de rij. Onder meer voor café Slagroom aan het Piusplein. "Wij willen een plek reserveren", vertelde een meisje. "Met name de club sandwich heb ik de afgelopen weken gemist. Die vind ik hier echt lekker!"

Een rij voor de heropende terrassen in Tilburg.

Pal achter haar stonden nog twee meiden. "Wij hebben zin in een drankje, een wijntje en een Radler", vertellen ze. "De afgelopen tijd, toen de café's dicht waren, was heel saai. Toen hebben we maar thuis wijn gedronken. Maar op het terras is dit veel lekkerder, met de zon erbij."

Ambiance

Toen de terrassen stipt om twaalf uur 's middags opengingen, waren twee mannen er als de kippen bij om op de stoelen te ploffen. "De ambiance is hier altijd geweldig", vertelt een van hen. "Daarom wilden wij dit moment niet missen. We willen hier tot elf uur maandagavond blijven zitten." Lachend: "Ik heb dinsdagochtend al vrij genomen om hiervan bij te komen."

Eindelijk kan er weer genoten worden van een drankje op het terras (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

Voordat zij kunnen bestellen, doet een ober aan de hand van een vragenlijst een triage-onderzoek om na te gaan of zij wellicht coronaklachten hebben. Dat blijkt niet het geval, waarna hun bestelling wordt opgenomen.

Naast hen zitten nog twee mannen. "Normaal werken wij hier als dj", vertelt een van hen. "Wij konden de afgelopen weken dus ook niet werken. Dat is een beetje vervelend. Mijn huis is namelijk niet groot, de muren kwamen op me af." Daarom maken ze graag gebruik van de gelegenheid een terrasje te pikken. "Twee vaasjes, om mee te beginnen!"

Omroep Brabant was er live bij in Tilburg, bekijk die beelden hier terug:

Geluksvogels

Het terras bij de Irish Pub, even verderop in Tilburg, zat om halfeen zelfs volledig vol. Daarom werd dat door het personeel even afgezet. De geluksvogels die wel een plekje hadden veroverd, genoten van een Guiness. Keurig op anderhalve meter, dat wel. "Dat voelt wel een beetje raar", knikt een vrouw die daar zit met haar hele vriendengroep. "Maar aan de andere kant: als het zo moet en je kan elkaar zo toch zien en met elkaar praten, dan is dit toch leuk!"

Strikte regels

Mensen zijn met ingang van deze maandag ook weer welkom in musea, bioscopen en sommige theaters. Terug naar de situatie van voor de uitbraak van het coronavirus is nog niet aan de orde. Zo gelden er strikte regels voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden, bioscopen en theaters. Ze mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen. Vanaf 1 juli wordt dat mogelijk opgeschroefd naar honderd mensen. Wie naar een museum wil, moet vooraf online een kaartje kopen en reserveren voor een tijdvak.

Ook in Eindhoven zijn de terrassen weer open. (Foto: Rebecca Seunis)

