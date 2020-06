De terrassen zijn weer open, ook in Tilburg: kijk hier live mee

In Tilburg staan de meeste terrassen er al keurig bij. (Foto: Linda Koppejan)

Veel mensen hebben ernaar uitgekeken, zeker met dit mooie weer. Een drankje drinken op het terras. Sinds maandagmiddag twaalf uur kan het weer. Omroep Brabant is bij de opening in Tilburg.

Kijk hieronder mee hoe de terrassen weer opengaan.

Wachten op privacy instellingen...

Bij café De Vos en De Craen aan het Piusplein in Tilburg zag maandagochtend alles er spik en span uit. "We hebben ruim de tijd gehad om alles op te knappen en te verven", vertelde Leander lachend. "Alles staat er dus strak bij. De tafeltjes staan netjes op afstand en we hebben maandagochtend de details afgewerkt. De kaarten op tafel gezet, kussentjes op de stoelen gelegd. Dus laat de klanten straks maar komen!"

Triage-onderzoek

Wie binnen wil zitten, moet wel van tevoren even reserveren. Wie op het terras wil zitten, kan zonder te reserveren aankomen. "Dan word je ontvangen, doen we triage-onderzoek en dan mag je gaan zitten en genieten van een koud pilsje. We wijzen mensen wel op het feit dat ze zich aan de anderhalve meter afstand moeten houden en dat ze niet te dicht bij elkaar mogen zitten, maar meer kunnen we niet doen."

Een klein beetje spannend vindt hij het wel om weer klanten te ontvangen. "Maar aan de andere kant: we maken zoveel mee in de horeca dat we een hoop gewend zijn."

Rij

Bij café Slagroom aan het Piusplein stond maandagochtend rond halftwaalf zelfs al een kleine rij. "Wij willen een plek reserveren", vertelde een meisje. "Met name de club sandwich heb ik gemist. Die vind ik hier echt lekker!

Pal achter haar stonden nog twee meiden. "Wij hebben zin in een drankje, een wijntje en een Radler", vertellen ze. "De afgelopen tijd, toen de café's dicht waren, was heel saai. Toen hebben we maar thuis wijn gedronken. Maar op het terras is dit veel lekkerder, met de zon erbij."

'Al weken aan het rekenen'

"Ook wij zijn er helemaal klaar voor", vertelt Jan Meurs van brasserie Ome Jan in Oisterwijk. Op het terras van zijn zaak is normaal gesproken ruimte voor driehonderd gasten, maar vanwege de coronavoorschriften en de anderhalve meter afstand die mensen moeten houden van elkaar is er nu ruimte voor tweehonderd mensen.

"We waren al weken aan het rekenen", vertelt Jan. "Anderhalve meter afstand, dubbele tafels. We hebben drie keer het hele terras verbouwd. Maar nu staat het helemaal perfect."

Strikte regels

Ook zijn mensen met ingang van deze maandag weer welkom in musea, bioscopen en sommige theaters. Terug naar de situatie van voor de uitbraak van het coronavirus is nog niet aan de orde. Zo gelden er strikte regels voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden, bioscopen en theaters. Ze mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen. Vanaf 1 juli wordt dat mogelijk opgeschroefd naar honderd mensen.

Wie naar een museum wil, moet vooraf online een kaartje kopen en reserveren voor een tijdvak. De tickets hiervoor gingen de afgelopen week hard bij een aantal populaire musea. Zo is het Rijksmuseum in Amsterdam de eerste week van juni al volgeboekt. Overigens gaan sommige musea pas later open of voor een beperkt publiek, zoals Naturalis in Leiden dat vanaf 8 juni alleen mensen uit cruciale beroepen verwelkomt.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

LEES OOK: