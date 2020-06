Coronanieuws: ruiming nertsenfokkerijen en coronaregels in acht bij demonstraties

Nertsenfokkerijen worden geruimd (foto: NFE).

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, is begonnen.

De geplande manifestatie tegen racisme in Eindhoven wordt mogelijk afgebroken als er teveel mensen op afkomen en er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is vrijdag met vijftien gestegen naar 6005.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9304 besmettingen.

12.42

Stagediven in coronatijd. In een kroeg in Schijndel gebeurde het. De eigenaar zegt dat de actie 'op het randje was'. Lees hier het hele verhaal.

11.48

De helft (52 procent) van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar vindt dat er niet voldoende naar ze wordt geluisterd bij de aanpak van de coronacrisis. Bij jongeren tussen de 25 en 34 jaar is dit vier op de tien (38 procent). Dat meldt Eenvandaag.

10.52

Een boete als je geen anderhalve meter afstand houdt. Die maatregel, die nu nog tijdelijk is, komt in een speciale coronawet van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. RTL Nieuws heeft een eerste versie van die wet in handen.

Tot nu toe waren de coronaregels vastgelegd in zogenoemde noodverordeningen. Maar die noodverordeningen zijn bedoeld voor acute crisis, zoals rellen, en niet voor maanden achter elkaar. Daarom is er gewerkt aan een spoedwet.

In de nieuwe wet staan volgens RTL veel maatregelen die al golden . Maar er zijn ook kleine wijzigingen. Het begrip huishouden wordt verruimd. In de nieuwe wet mogen bijvoorbeeld ook campings, studentenhuizen en huizen waar arbeidsmigranten wonen zich een gemeenschappelijke huishouding noemen.

Minister De Jonge wil de wet per 1 juli laten ingaan.

10.20

Ziekenhuis Bernhoven in Uden had het zonder hulp niet gered deze coronacrisis. Arts-microbioloog Peter Schneeberger blikt terug. “Ik ga niet goed slapen vannacht. Ik denk dat het hier uit de hand gaat lopen”, zei hij na een van de eerste overleggen.

09.00

In Eindhoven en Tilburg zijn zaterdag manifestaties tegen racisme. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is helder over de aantallen: er mogen maximaal 700 mensen komen, anders wordt de demonstratie mogelijk afgebroken. In Tilburg mogen er maximaal 500 mensen demonstreren.

De protesten volgen op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed toen een agent een knie in zijn nek zette bij zijn aanhouding. De manifestatie in Tilburg begint om 14.00 uur. Die in Eindhoven is op het Stadhuisplein om 17.00 uur.

06.30

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, kan zaterdag beginnen. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijdagavond bepaald in een spoedzaak, die was aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat eerder deze week het besluit tot het vernietigen van de pelsdieren nam, had aangedrongen op een snelle uitspraak om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met ruimen. Het ministerie vreest namelijk wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan