Coronanieuws: ruiming nertsenfokkerijen en Eindhoven houdt zich aan coronaregels bij demonstratie

Nertsenfokkerijen worden geruimd (foto: NFE).

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, is begonnen.

De geplande manifestatie tegen racisme in Eindhoven wordt mogelijk afgebroken als er teveel mensen op afkomen en er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

10.20

Ziekenhuis Bernhoven in Uden had het zonder hulp niet gered deze coronacrisis. Voor 400 patiënten was geen plaats en er werden 220 mensen overgeplaatst. Ook moesten honderden ambulanceritten uitwijken. Arts-microbioloog Peter Schneeberger blikt terug op het begin van de crisis. “Ik ga niet goed slapen vannacht. Ik denk dat het hier uit de hand gaat lopen”, zei hij na een van de eerste overleggen.

09.00

In Eindhoven en Tilburg zijn zaterdag manifestaties tegen racisme. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is helder over de aantallen: er mogen maximaal 700 mensen komen, anders wordt de demonstratie mogelijk afgebroken.

De protesten volgen op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed toen een agent een knie in zijn nek zette bij zijn aanhouding. De manifestatie in Tilburg begint om 14.00 uur. Die in Eindhoven is op het Stadhuisplein om 17.00 uur.

06.30

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, kan zaterdag beginnen. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijdagavond bepaald in een spoedzaak, die was aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat eerder deze week het besluit tot het vernietigen van de pelsdieren nam, had aangedrongen op een snelle uitspraak om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met ruimen. Het ministerie vreest namelijk wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan