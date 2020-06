Coronanieuws: Breda moet 15 miljoen lenen om hoofd boven water te houden

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

07.30 Karin van der Staak (33) uit Drunen vertelt op verzoek van Omroep Brabant over haar werk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze is verpleegkundige op de intensive care, waar corona inmiddels niet meer de klok slaat . In deze laatste aflevering blikt ze terug op drie hectische maanden.

Nu we door de coronamaatregelen niet meer in grote groepen de stad in kunnen, trekken we massaal de natuur in. Met als gevolg dat het veel drukker wordt op de wandel- en fietspaden in het bos. Daarom heeft marketingorganisatie VisitBrabant een zogenaamde ‘druktemeter’ in het leven geroepen. Daarmee kun je op elk moment zien hoe druk het is in de Brabantse natuurgebieden.