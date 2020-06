Coronanieuws: RIVM meldt twee sterfgevallen en drie ziekenhuisopnames door corona

Archieffoto: Karin Kamp

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur slechts twee meldingen binnengekregen van nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is laag: de GGD'en in het land hebben er drie doorgegeven. In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

De GGD heeft donderdagmiddag de 100.000ste afspraak gemaakt voor een coronatest.

14.57

Door de coronacrisis is Nederland opeens de populairste vakantiebestemming voor de Nederlandse bevolking. Maar binnen gezinnen met tienerkinderen is men het oneens over de precieze locatie deze zomer. De kinderen willen het liefst naar Texel, maar voor ouders is Zuid-Limburg de favoriete bestemming. Dit blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Voor een stedentrip zijn Amsterdam en Utrecht favoriet bij jong en oud.

14.31

De GGD heeft donderdagmiddag de 100.000ste afspraak gemaakt voor een coronatest. Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben omdat hij of zij milde klachten heeft, kan sinds 1 juni een test aanvragen. "Na een hectisch begin met ongekende aantallen bellers en opstartproblemen, loopt het proces om afspraken te maken nu gesmeerd bij het landelijk nummer."

14.26

De Consumentenbond krijgt veel meldingen binnen over annuleringen van vliegreizen bij Transavia, die zeer kort volgen op boekingen door klanten. Volgens de belangenvereniging handelt de budgetmaatschappij daarbij in strijd met Europese regels. In een brief wordt de directie van Transavia uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Sinds Transavia eerder deze maand weer vluchten uitvoert, komen bij de Consumentenbond veel meldingen binnen van annuleringen na het boeken van een ticket. Soms gebeurt dit al binnen 24 uur, stelt de belangenorganisatie.

14.20

Op het Malieveld in Den Haag is donderdagmiddag de demonstratie van kermisexploitanten van start gegaan. Zij vinden het niet eerlijk dat pretparken al open mogen, terwijl kermissen nog tot ten minste 1 september niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis.

Foto: Raymond Merckx

14.05

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen 24 uur slechts twee meldingen binnengekregen van nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is laag: de GGD'en in het land hebben er drie doorgegeven. Het officiële dodental van de coronapandemie is daarmee gestegen naar 6044. Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat ook mensen zijn overleden aan het virus zonder te zijn getest. Ook liggen de meldingen wat achter op de werkelijkheid. Het totale aantal vastgestelde besmettingsgevallen nam met 164 toe.

14.00

De coronacrisis maakt de belangrijke rol van de publieke omroep extra duidelijk als verbinder en brenger van nieuws, achtergronden en ontspanning. Dat zegt Shula Rijxman, voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ze doet wederom een oproep aan de politiek om de NPO te steunen.

13.51

Het aantal voertuigdiefstallen is tijdens de afgelopen 'coronamaanden' gedaald. Na een stijging in zowel januari als februari (5,7 en 4,3 procent) noteert het Verbond van Verzekeraars sinds maart tijdens de coronacrisis een daling van drie maanden op rij. In vergelijking met een jaar eerder waren er in maart 5,7 procent minder diefstallen. In april was dat 4,9 procent en in mei 6,6 procent.

13.46

Zorgorganisatie Valkenhof in de regio Valkenswaard en Leende versoepelt vanaf maandag de bezoekregeling. Sinds vrijdag 29 mei is op afdelingen waar geen corona-besmettingen is vastgesteld één vaste bezoeker per bewoner per week toegestaan. Deze vaste bezoeker mag per week één uur op bezoek komen. Vanaf 15 juni zijn op schone afdelingen vier vaste bezoekers per bewoner toegestaan en is dagelijks bezoek mogelijk. Meerdere vaste bezoekers per bezoek én meerdere bezoeken per dag zijn toegestaan, zolang de situatie veilig blijft.

13.12

Sekswerkers willen maandag weer beginnen met werken en niet wachten tot 1 september, zoals de overheid voorschrijft. Vrijdagochtend houden ze daarover een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. Dat meldt SekswerkExpertise, het platform voor positieverbetering van sekswerkers. "Na afloop zal er achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden tevens van alles te zien zijn. De gordijnen gaan eindelijk weer open", kondigt een woordvoerster aan.

11.44

De sport-, cultuur- en entertainmentbranches hebben gisteren met staatsecretaris Keijzer en ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn gesproken over 'de uitzonderlijke en lastige situatie waarin de evenementensector verkeert. Dat meldt de Alliantie voor Evenementenbouwers.

Volgens de branches moet er gekeken worden naar maatwerk. "Een voetbalstadion, beursgebouw of concertlocatie heeft bijvoorbeeld meer vierkante meters en faciliteiten dan een klein theater", schrijft de Alliantie van Evenementenbouwers in een persbericht.

10.16

08.50

Veel Brabantse kermisfamilies trekken er donderdag om negen uur 's ochtends op uit met hun attracties. Kermisexploitanten uit heel het land gaan protesteren in Den Haag. De ondernemers zijn boos omdat ze door de coronamaatregelen zonder perspectief thuis zitten.

07.30

Karin van der Staak (33) uit Drunen vertelt op verzoek van Omroep Brabant over haar werk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze is verpleegkundige op de intensive care, waar corona inmiddels niet meer de klok slaat.

06.10

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro's moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven flink gestegen, meldt het AD na eigen onderzoek. De gemeente Breda is een van die gemeenten: ze moet 15 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om het hoofd boven water te houden.

Gemeenten zagen bronnen van inkomsten als toeristenbelasting en parkeergelden opdrogen. Doordat ondernemers, burgers en sportclubs uitstel van betaling kregen, kwam er nog minder geld binnen.

05.30

Nu we door de coronamaatregelen niet meer in grote groepen de stad in kunnen, trekken we massaal de natuur in. Met als gevolg dat het veel drukker wordt op de wandel- en fietspaden in het bos. Daarom heeft marketingorganisatie VisitBrabant een zogenaamde ‘druktemeter’ in het leven geroepen. Daarmee kun je op elk moment zien hoe druk het is in de Brabantse natuurgebieden.