Blikseminslag brengt huis forse schade toe, echtpaar naar ziekenhuis

Blikseminslag heeft vrijdagnacht grote schade veroorzaakt aan een huis in Beugen. De achteraf gelegen en vrijstaande woning aan de Heiveldsestraat brandde voor een deel uit. De bewoners, een echtpaar op leeftijd, raakten gewond en zijn met zuurstoftekort naar een ziekenhuis gebracht.

De bliksem sloeg rond kwart over één in. Binnen de kortste keren was de brandweer ter plekke. Hiervoor waren korpsen gealarmeerd uit Beugen, Boxmeer, Oeffelt en Cuijk. Er werd onder meer een hoogwerker ingezet. De brandweermannen zijn de nodige uren in de weer geweest voor het nablussen.

Een eindje verderop, in Langenboom, leidde het stormachtige weer van de afgelopen avond en nacht tot schade aan een grote boom aan de Iepenlaan. Ook hier moest de brandweer in actie komen, onder meer om een aantal takken te verwijderen.

Mensen uit de buurt stonden er niet van te kijken dat de boom deels het loodje zou leggen. Zij zouden de gemeente Mill en Sint Hubert, waar Langenboom onder valt, al gewaarschuwd hebben voor het dreigende gevaar. De boom staat in een speeltuin.

Maatregelen in de Efteling

Verder viel voor zover bekend de schade mee, die buien, wind en bliksem vrijdagavond en vrijdagnacht in Brabant hebben aangericht. De eerste regendruppels vielen aan het begin van de avond, gevolgd door bijna tropische buien verspreid over de provincie. Dit leidde onder meer tot voorzorgsmaatregelen in sprookjespark de Efteling in Kaatsheuvel.

Het natte weer na een zomerse dag was al aangekondigd via weercode geel. Op sommige plaatsen, zoals Eindhoven, bleef het nog lang, tot diep in de nacht, onrustig in de bovenlucht. Volgens Weeronline was het voor het eerst dit jaar dat er zulke zware regen- en onweersbuien over ons land trokken.

Op een aantal plekken viel in korte tijd flink wat regen, vooral in Fijnaart, Genderen en Roosendaal was dat het geval. Ook werden hagelbuien genoteerd. Op het eind van de vrijdagavond werden in de Benelux en het westen van Duitsland bijna 4600 bliksemontladingen geregistreerd.

De bliksem, gefotografeerd vanuit een achtertuin (foto: Poels).

Boeren, tuinders en planten in Brabant zullen blij zijn geweest met de nattigheid, omdat er de laatste tijd amper neerslag van betekenis is geweest. Zaterdag blijft het zo goed als droog.

