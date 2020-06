Black Lives Matter-demonstraties in Breda en Den Bosch zijn begonnen

Betogers op het Chasséveld in Breda (Foto: Collin Beijk).

In Breda en Den Bosch zijn rond twee uur de demonstraties tegen racisme begonnen. In beide steden worden deze zaterdagmiddag duizenden betogers verwacht om in het spoor van de Amerikaanse Black Lives Matter-beweging in actie te komen.

In Breda vindt het zogeheten solidariteitsprotest plaats op het Chasséveld. Daar hebben zich zo'n vijfhonderd mensen verzameld die zich aan de onderlinge afstand houden. Op het parkeerterrein staan zo'n tweeduizend stippen. De demonstratie verloopt vooralsnog rustig. Sommige betogers maken nog ter plekke protestborden.

De organisatie berust bij diverse instanties, zoals Amnesty International en de Stichting Mondiaal Centrum Breda. Ze gaat uit van een vreedzame manifestatie met muziek en sprekers.

Honderden betogers op het Chasséveld in Breda (Foto: Collin Beijk).

Minuut stilte

In Den Bosch is in overleg met Kick Out Zwarte Piet gekozen voor de Pettelaarse Schans als plek waar veilig en verantwoord kan worden gedemonstreerd. Ook in Den Bosch zijn zo'n vijfhonderd betogers naar de demonstratie gekomen. de bijeenkomst begon met een minuut stilte.

Er zijn verschillende sprekers en op veel protestborden zijn verwijzingen naar de toespraak van Akwasi op de Dam te lezen. Ook hier wordt met de onderlinge afstand van 1,5 meter rekening gehouden.

Zo'n vijfhonderd demonstranten op de Pettelaarse Schans in Den Bosch (Foto: Imke van de Laar).

Mondkapjes en afstand

In beide steden wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen, zo beloven de organisatoren. Dit betekent dat alle deelnemers een mondkapje moeten dragen en dat ze minstens anderhalve meter afstand in acht nemen. Om deze reden zijn op de terreinen waar gedemonstreerd wordt kruizen aangebracht voor de betogers.

Aanleiding voor de demonstraties is de gewelddadige dood van de donkere Amerikaan Georg Floyd door blanke agenten. Vorige week waren er vergelijkbare betogingen in Eindhoven en Tilburg. Zij trokken duizenden deelnemers en verliepen probleemloos.

