Moeder van verdachte groepsverkrachting opgepakt na grote vechtpartij

Er was veel politie aanwezig om de vrouw aan te houden (Foto: Joris van Duin).

De politie heeft maandagavond aan De Orthen in Den Bosch een vrouw aangehouden. Aanleiding is de vechtpartij van afgelopen zaterdag. De vrouw is de moeder van Boy M., een van de verdachten in de zaak rond een groepsverkrachting die vorig jaar in haar woning plaatsgevonden zou hebben.

De vechtpartij zou hier volgens de buurvrouw die belaagd werd tijdens de vechtpartij direct verband mee houden. De twee hebben een conflict dat al jaren loopt.

Vijf eerdere aanhoudingen

Tijdens het conflict werd een voordeur vernield en raakte een man gewond. Mensen stonden met ijzeren staven en een riek voor de deur van de buurvrouw. Zaterdag pakte de politie al vijf andere mensen op.

Een beveiligingscamera legde de vechtpartij vast:

