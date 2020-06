Moeder van verdachte groepsverkrachting opgepakt na grote vechtpartij en uren later vrijgelaten

Er was veel politie aanwezig om de vrouw aan te houden (Foto: Joris van Duin).

De politie heeft maandagavond aan De Orthen in Den Bosch een 49-jarige vrouw aangehouden en uren later weer vrijgelaten. Aanleiding van de arrestatie is de vechtpartij van afgelopen zaterdag. De vrouw is de moeder van een van de hoofdverdachten in de zaak die gaat over groepsverkrachtingen, die vorig jaar zouden hebben plaatsgevonden.

Met veel eenheden was de politie maandagavond rond acht uur aanwezig. Zes politiewagens, een busje en een hondengeleider stonden in de straat toen de vrouw werd opgepakt. De arrestatie zelf verliep rustig. De politie liet haar haar kleren en medicatie uit de woning halen, voordat ze werd meegenomen.

Later meldde de politie via Twitter dat de vrouw 'onder bepaalde voorwaarden' is heengezonden. Wel blijft ze verdachte in deze zaak.

Al vijf mensen opgepakt

De Bossche vrouw is aangehouden vanwege een langdurige burenruzie die zaterdag uitmondde in een vechtpartij. Tijdens het conflict werd een voordeur vernield en raakte een man gewond. Mensen stonden met ijzeren staven en een riek voor de deur van de buren. Zaterdag en zondag pakte de politie al in totaal vijf mensen op.

De escalatie volgt na een jarenlang conflict. Volgens de buurvrouw die belaagd werd, spelen ook de aanhoudingen in de zaak die draait om groepsverkrachtingen een directe rol in de vechtpartij.

Een beveiligingscamera legde de vechtpartij vast:

