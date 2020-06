Van Rooi Meat in Helmond eind deze week weer helemaal open na coronasluiting

Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond verwacht eind deze week weer op volledige capaciteit te draaien. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. De vleesverwerker moest dicht na een corona-uitbraak onder het personeel.

"Dagelijks gaan nu 250 medewerkers extra van start", vertelt een woordvoerder van het slachthuis. "Medewerkers moeten van te voren vragen invullen over hun gezondheid. Er is ons alles aan gelegen om snel en veilig weer helemaal op te starten." Volgens de veiligheidsregio verloopt het opstarten naar tevredenheid.

Besmettingen

Het slachthuis werd op 28 mei gesloten nadat er opnieuw medewerkers positief waren getest op het coronavirus. De angst was dat het betreffende bedrijf een brandhaard van de verspreiding van corona was, of op korte termijn ging worden. De sluiting werd nog eens verlengd, toen bij een steekproef onder 130 medewerkers 21 besmettingen werden gevonden.