Wolf richtte bloedbaden aan, maar bijna helft van de mensen wil er wel één tegenkomen

Veehouders kunnen weer opgelucht ademhalen nu de wolf uit onze regio is verdwenen. Maar andere mensen vinden het juist jammer. Bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) zou namelijk graag wel eens een wolf in het wild tegenkomen. Die kans is nu dus voorlopig verkeken.

Landbouwminister Carola Schouten heeft onderzoek laten doen naar de mening van Nederlanders tegenover wolven. Daaruit blijkt onder meer dat een grote meerderheid niet van plan is om natuurgebieden te mijden waar wolven voorkomen. Slechts 22 procent is bang voor gevaarlijke situaties en laat dit soort gebieden juist liever links liggen.

Een wolf tegenkomen is niet iets alledaags, maar in mei overkwam het mensen toch regelmatig. De wolf in Brabant liet zich meerdere keren zien. Zo kwam Claire oog in oog met het dier te staan toen ze onderweg was van haar werk in Den Bosch naar huis in Haarsteeg. Ook amateurfotograaf Andre Bonga kwam de wolf tegen in natuurgebied de Moerputten.

Ook blijkt dat voor 57 procent van de Nederlanders de wolf gewoon welkom is in Nederland. In 2012 was dat nog 45 procent, maar toen waren er nog geen wolven in Nederland gesignaleerd.

Slechts 18 procent is tegenstander van de terugkeer van het dier. Als reden hiervoor wordt gegeven dat er te weinig ruimte voor een wolf is, dat het dier overlast en gevaar kan veroorzaken en dat vee wordt aangevallen.

Laatstgenoemde was afgelopen tijd ook volop aan de gang in onze regio. De wolf veroorzaakte een bloedbad in onder meer Herpt, Vlijmen, Haarsteeg, Lierop, Heeze, Sterksel, Bokhoven en Hedikhuizen. Schapenboeren daar troffen hun dieren dood aan.

Doodgebeten schapen in Bokhoven

De minister wil weten of deze bloedbaden invloed hebben op de mening van Nederlanders ten opzichte van wolven. Daarom wordt er in het najaar een vervolgonderzoek uitgevoerd. Ook heeft ze aan de Tweede Kamer geschreven dat er moet worden nagedacht over maatregelen tegen wolven om de overlast te beperken.

