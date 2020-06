100 dagen zonder sportwedstrijden door de coronacrisis: een overzicht

Coronacrisis heeft grote impact op Brabantse sport vergroot

Deze zaterdag is het precies 100 dagen geleden dat het eerste sportevenement in Brabant niet doorging door corona. Op de valreep werd er een streep gezet door Indoor Brabant dat op 12 maart had moeten beginnen. Daarna werd de pandemie groter en dat zorgde ook in de sport voor drama en rare dingen. Een overzicht.

12 maart Indoor Brabant in Den Bosch gaat niet door.

Wachten op privacy instellingen...

15 maart. Boy van Poppel reed de wielerwedstrijd Parijs NIce en daarna werd het grasmaaien en rommel opruimen., zoals voor zoveel sporters.

17 maart. Corona heeft grote gevolgen voor Brabantse clubs.

18 maart. Betaald voetbal voorlopig stilgelegd.

Wachten op privacy instellingen...

19 maart. Achtergebleven buitenlandse topsporters maken zich zorgen.

Wachten op privacy instellingen...

21 maart. Er ontstaan allerlei initiatieven om toch kunnen sporten, zoals hardlopen vijf tips.

24 maart. Olympische Spelen afgelast .

Wachten op privacy instellingen...

1 april. Tennistoernooi Rosmalen gaat niet door.

5 april. Schade naar schatting 150 miljoen euro voor Brabantse sport.

15 april. Vuelta niet in augustus naar Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

21 april. Definitief einde aan seizoen PSV, Willem II, RKC, NAC en de andere betaald voetbalclubs.

Wachten op privacy instellingen...

28 april. RKC begint als eerste voetbalclub weer te trainen.

RKC gaat weer als eerste eredivisieclub trainen (foto: OrangePictures). vergroot

28 april. Sportclubs weer open voor kinderen.

Wachten op privacy instellingen...

29 april. Vuelta dit jaar toch niet naar Brabant.

7 mei. Burgemeester Tilburg zet deur op een kier voor Europees voetbal Willem II met publiek

11 mei. Honkballers Twins uit Oosterhout willen spelregelaanpassingen om toch te kunnen spelen.

Wachten op privacy instellingen...

13 mei. Koning praat in Eindhoven met sporters over corona .

Wachten op privacy instellingen...

18 mei. Volleybalster Yvon Beliën gaat ondanks corona toch in Italië spelen

19 mei. Spelers PSV leveren salaris in om club door coronatijd te helpen .

Wachten op privacy instellingen...

21 mei. Artsen Amphia ziekenhuis in Breda gaan voetballers monitoren op corona.

Wachten op privacy instellingen...

9 juni. Eventingruiter Mara van de Ven wordt eerste Brabantse sporter die weer in actie komt.

18 juni. Daags na de Tour in Boxmeer wordt definitief afgelast.

Wachten op privacy instellingen...