Politie moest beledigingen incasseren tijdens anti-racismeprotest in Eindhoven

Agenten moesten sommige beledigingen aan hun adres tijdens het anti-racismeprotest in Eindhoven door de vingers zien. Ze mochten bijvoorbeeld niet reageren op een opgestoken middelvinger of op teksten als ACAB (All Cops Are Bastards). Dat schrijft burgemeester John Jorritsma in een brief aan de gemeenteraad. Maar de politie en handhavers moesten wel ingrijpen als het protest uit de hand zou lopen.

De burgemeester komt met tekst en uitleg nadat onvrede ontstond onder politieagenten. Bij monde van politievakbond ACP lieten zij weten niet gediend te zijn van die vraag van de burgemeester.

De-escalatie was uitgangspunt

De gemeente Eindhoven legt nu uit dat de-escalatie het uitgangspunt was bij de demonstratie. Net als bij andere grote bijeenkomsten en evenementen, wordt van tevoren door de burgemeester met het Openbaar Ministerie en de politie besproken wat de uitgangspunten zijn.

“Daarbij is wel opgeroepen om een dikkere huid te hebben, maar zoals bij alle demonstraties geldt wat betreft bedreigingen en geweld een zero tolerance-beleid.” Geweld of bedreiging tegen de politie hoefde dus niet getolereerd te worden, benadrukt de burgemeester.

Expliciet gezegd: niet optreden

De onvrede en het onbegrip is met name ontstaan bij de zogenaamde 'operationele briefing' van de agenten voordat ze de straat op gingen, zegt een woordvoerder van de politie: “Tijdens die briefing werd ook heel scherp en specifiek ingegaan op een aantal mogelijke beledigingen. Denk daarbij aan een opgestoken middelvinger of een tekst als ACAB (All Cops Are Bastards). Daarvan is tijdens de briefing expliciet gezegd niet op te treden. Dat heeft tot onbegrip geleid bij de betrokken dienders en dat begrijpen zowel de districtschef als de politiechef heel goed.”

Andere gemeenten

In de andere Brabantse gemeenten waar Black Lives Matter-demonstraties zijn gehouden, is de politie niet gevraagd 'een dikkere huid' te hebben. In Tilburg, werd ook op 6 juni gedemonstreerd en in Den Bosch en Breda werden op 13 juni demonstraties gehouden. Daar heeft de politie niet anders opgetreden dan anders, laten die gemeenten desgevraagd weten.

