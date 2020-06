Missie geslaagd: muzieklessen blijven na protestmars door Oirschot

Protest bij het gemeentehuis van Oirschot (foto: Hanneke Coolen-Colsters) Gezamenlijk wordt geluisterd naar de livestream van de raadsvergadering (foto: Hanneke Coolen-Colsters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Protest bij het gemeentehuis van Oirschot (foto: Hanneke Coolen-Colsters)

Muziekdocente Hanneke Coolen zat dinsdagavond samen met een groep gelijkgestemden te duimen op het plein bij het gemeentehuis in Oirschot. Na een lange avond vergaderen was er goed nieuws voor de demonstranten: de gemeenteraad wil toch niet bezuinigen op muzieklessen voor kinderen.

Janneke Bosch Geschreven door

Hanneke had speciaal een protestvergunning aangevraagd om met een groep mee te luisteren buiten het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune nog gesloten. Terwijl de politici binnen vergaderden, werden buiten de vingers gekruist.

Hanneke hield vorige week een ware protestmars door het dorp. Dinsdagavond mocht ze ook nog wat zeggen tegen de gemeenteraad. “Ik brak een beetje, het gaat me zó aan het hart. Ik heb het niet eens gehad over cijfers en zo. Maar ik heb verteld dat ik hier vandaan kom en dat mijn kinderen hier opgroeien. En dat cultuur méér is dan oude gebouwen, een hip logo en een fietsbrug.”

Spandoeken

Haar emotionele bijdrage heeft wellicht geholpen. Of anders het muzikale protest met spandoeken en muziekinstrumenten op het plein waar de raadsleden doorheen moesten om het gemeentehuis te kunnen bereiken. “We hadden spandoeken en met een leerlingen heb ik muziek gemaakt. We zaten met een man of dertig op stoeltjes en krukjes op het plein om te luisteren naar de gemeenteraadsvergadering.”

Het was nog een hele zit, want de gemeenteraad sprak over de kadernota. Die werd uiteindelijk van tafel geveegd. Alle voorgestelde bezuinigingen moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden, wil de gemeenteraad. Maar: de muzieklessen zijn veilig. Het rugzakje voor culturele vorming blijft behouden, vertelt Hanneke. “Ze waren het eigenlijk nergens over eens," vat ze de vergadering samen, “behalve dat iedereen vond dat de muziekles moet blijven.”

LEES OOK: