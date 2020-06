Coronanieuws: Galderse Meren weer afgesloten vanwege drukte

Het is op warme dagen vaker te druk bij de Galderse Meren. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Het grootste deel van de besmettingen vindt plaats in 'de familiesetting', zegt RIVM-kopstuk Jaap van Dissel

Het RIVM meldt 3 coronadoden in de afgelopen 24 uur

In Brabant staat het aantal besmettingen nu op 9742, zestien meer dan donderdag

Zorgmedewerkers krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus van 1000 euro netto.

18.30

Het RIVM stopt met het elke dag melden van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus. Vanaf 1 juli komt er elke week een bericht, telkens op dinsdag om 14.00 uur. Alle informatie over de ontwikkeling van het virus wordt wel nauwgezet bijgehouden door het RIVM. "En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht", aldus een woordvoerder.

16.40

De toegangswegen naar de Galderse Meren zijn donderdagmiddag weer afgesloten vanwege drukte. De wijkagent liet vervolgens op Twitter weten: 'Gedraag je tegen de verkeersregelaars, beveiliging en handhaving. Zij brengen een 'vervelende' boodschap, maar dat doen ze voor ieders veiligheid."

Volgens de veiligheidscoördinator van het gebied zijn er geen extreme incidenten geweest, maar krijgen beveiligers wel regelmatig een grote mond van geïrriteerde bezoekers als ze hen vragen weer om te draaien. "Het is vervelend, maar we begrijpen ook dat mensen teleurgesteld zijn als ze denken lekker af te kunnen koelen in het water en weer om moeten draaien."

16.00

De bonus van 1000 euro netto voor zorgmedewerkers heeft toch geen gevolgen voor hun recht op zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. De zorgministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn schreven eerder nog aan de Tweede Kamer dat het technisch niet mogelijk zou zijn rekening te houden met een eventueel effect van extra inkomsten op toeslagen.

Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. De fiscus kan namelijk niet zien of iemand in bijvoorbeeld de gezondheidszorg werkt, en of eventueel extra inkomen afkomstig is uit regulier werk of overwerk, meldde verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen eerder. Dat betekent dat een eventuele compensatie voor iedereen zou moeten gelden die in 2020 meer is gaan verdienen.

14.20

Zodra het vaccin tegen corona beschikbaar is, kan heel Nederland binnen 'een paar weken' ingeënt worden tegen het virus. Dit zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw. Wel valt of staat de vaccinatiecampagne met de hoeveelheid beschikbare vaccins.

14.01

Van de Europese medicijnenautoriteiten mogen artsen de virusremmer remdesivir voorschrijven aan coronapatiënten die er relatief slecht aan toe zijn. De autoriteiten, waaronder het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), hebben het middel onder voorwaarden goedgekeurd.

Als de Europese Commissie het oordeel overneemt, wordt remdesivir het eerste medicijn in de Europese Unie dat specifiek is goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten. Artsen mogen het middel daarna inzetten voor de behandeling van coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben.

14.00

In de afgelopen 24 uur zijn er drie coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 6.100 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt.

Het virus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 111 patiënten, het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het coronavirus loopt daardoor op naar 49.914. Er zijn vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In Brabant zijn er zestien nieuwe besmettingen geconstateerd. Het aantal loopt daarmee in onze provincie op tot 9742.

13.52

Veel mensen in Nederland hebben het nieuwe coronavirus gehad, zonder dat zij klachten hadden. Dat betekent dat Covid-19 milder is dan aanvankelijk gedacht, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouwe. Belangrijk volgens hem is dat mensen zich ook met milde klachten laten testen.

Eerder dachten onderzoekers volgens De Gouwe dat ongeveer twintig procent van de mensen met een corona-infectie in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat blijkt 3,5 procent van de coronapatiënten te zijn.

13.12

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gaat het stadion van PSV niet ontruimen wanneer supporters geen 1,5 meter afstand houden, gaan juichen of spreekkoren aanheffen. "Dat wordt burgeroorlog", zei hij donderdag voor NPO1 radio. Jorritsma stelt dat de coronaregels rond het voetbal hem voor een 'duivels dilemma' stellen.

12.50

Directeur Frens Frijns van Popcentrum 013 in Tilburg is allerminst blij met de versoepeling van de coronaregels zoals deze dinsdag werden aangekondigd. Frijns: "We kunnen drieduizend mensen in de zaal kwijt, door de versoepeling mogen we er nu driehonderd toelaten. Dat betekent voor ons tien procent van onze inkomsten. Maar de basiskosten blijven gelijk."

Rutte noemde woensdagavond in de persconferentie 013 nog bij naam. Met de toevoeging dat ze wel erg blij zouden zijn met de nieuwe kansen. Maar volgens de directeur is dat dus niet zo. “Wij zijn erg creatief, maar dit zorgt nog steeds voor grote verliezen." Het poppodium maakte eerder deze week bekend, per 1 oktober tien medewerkers te moeten ontslaan om te kunnen overleven. De nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd veranderen hier niets aan.

12.45

De eindmusicals van de meeste basisscholen in Den Bosch kunnen toch doorgaan. Dit maakt de gemeente bekend. Veel musicals zullen in Perron 3 in Rosmalen worden uitgevoerd.

12.28

Kerken moeten gaan 'meten en tellen' hoeveel parochianen er na 1 juli in de kerk passen. In grote kerken is wellicht ruimte voor meer dan honderd mensen, maar in kleine kerken is dat aantal waarschijnlijk kleiner omdat de coronaregel van 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Meten en tellen geldt ook voor vieringen in de buitenlucht.

Dat hebben de bisschoppen donderdag aan de parochies laten weten. Samenzang tijdens de mis zal voorlopig ook nog niet mogelijk zijn. Wel mogen de kerkkoren weer zingen, aangezien het kabinet per 1 juli zangkoren onder voorwaarden weer laat oefenen en optreden.

12.01

Zorgmedewerkers krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus van 1000 euro netto. Dit heeft coronaminister Hugo de Jonge bekendgemaakt. "Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten", aldus De Jonge. De bonus is onder meer voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.

11.44

Nu premier Mark Rutte heeft laten weten dat er in het nieuwe voetbalseizoen weer beperkt fans welkom zijn in stadions, rijst de vraag of clubs de benodigde veiligheidsmaatregelen wel kunnen handhaven. "Dat kan best wel eens lastig worden", zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland.

"Of iedereen in het stadion, of niemand per medio september", zegt Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. "Ik snap wel dat lastig is om te bepalen wie er wel er niet naar binnen mogen", reageert Keuning. "Het animo voor Ajax tegen Feyenoord zal groter zijn dan voor Ajax - RKC."

"Het zou mooi zijn als in september alle seizoenkaarthouders naar binnen mogen", stelt Remco Ravenhorst van de supportersvereniging van Feyenoord. "Dat zou prachtig zijn", weet Keuning. "Maar is het dan veilig bij een club als Ajax met 40.000 seizoenkaarthouders? We moeten naar creatieve oplossingen blijven zoeken die soms per club kunnen verschillen. Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand meer te bewaren. Maak een paar tribunes voor hen vrij bijvoorbeeld."

11.28

Door het coronavirus zijn de afgelopen maanden zo'n 17.000 rechtszaken niet doorgegaan. De rechtspraak zal nog tot eind volgend jaar nodig hebben om die achterstand weg te werken. "Het grootste deel, zo'n 14.000 zaken, ligt bij de rechtbanken. Daarnaast gaat het om 3000 zaken bij gerechtshoven", zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

11.10

Het zogenoemde reproductiegetal in Nederland ligt al langere tijd rond de 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld één ander infecteert. Het RIVM houdt dit nauwlettend in de gaten.

Het grootste deel van de besmettingen vindt op dit moment plaats in 'de familiesetting', zo zei RIVM-kopstuk Jaap van Dissel in de briefing aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk waren medewerkers in de gezondheidszorg de belangrijkste besmettingsbronnen. Dit bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Ook in bijvoorbeeld slachthuizen besmetten medewerkers elkaar veel.

11.08

Enkele tientallen mensen hebben zich verzameld voor de rechtbank in Den Haag. Daar is om 11.00 uur een kort geding begonnen waarin de groep Viruswaanzin het einde van de 1,5 metersamenleving eist.

10.35

Omwonenden en organisaties willen vrijdagmiddag demonstreren bij de Vion-slachterij in Boxtel. Hier zijn coronabesmettingen vastgesteld. De actievoerders zijn erg bezorgd over de situatie in het bedrijf en de gevolgen van de besmettingen voor omwonenden. Ze willen dat het bedrijf voorlopig dichtgaat.

10.05

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen in aanraking geweest met het nieuwe coronavirus. Zij hebben antistoffen aangemaakt in hun lichaam, zei RIVM-kopstuk Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Hij verwees daarbij naar een onderzoek van Sanquin waaruit blijkt dat 5,5 procent van de plasmadonoren 'tekenen' heeft dat zij geïnfecteerd zijn geweest met het virus.

Deze laatste meting was in de week van 9 tot 18 mei. In de vorige meting tussen 1 en 15 april was nog sprake dat 3,5 procent van de donoren antistoffen had aangemaakt.

9.20

Na de aankondiging van de versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen zijn ook kermissen weer mogelijk. Dit na 1 juli. De eerste die in onze provincie op de planning staat, is die in Best op vrijdag 3 juli. Volgens de kermisbond is iedereen er klaar voor:

09.20

09.00

De voorlopig laatste persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de aanpak van het coronavirus heeft woensdagavond 3,4 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Naar de voorgaande persconferentie over dit onderwerp op 3 juni keken bijna vier miljoen mensen.

De uitzending bezorgde NPO 1 woensdag wel het best bekeken programma van de dag. Naar de NOS keken 2,3 miljoen mensen. De overige kijkers zagen de aankondiging van verdere versoepelingen van de coronamaatregelen op RTL 4 (864.000 kijkers) en SBS6 (228.000).

Kijk terug: persconferentie over versoepeling coronamaatregelen

08.45

Meer thuiswerken, de spits mijden en versnelde investeringen in verkeersveiligheid. Dat zijn aanbevelingen van de Mobiliteitsalliantie om verkeerschaos te voorkomen als Nederland weer volledig op gang komt na de coronacrisis.

Het verbond van 25 partijen in transport en vervoer biedt donderdag aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) het rapport 'Hoe houden we Nederland in beweging' aan. Ze stelt daarin dat het van cruciaal belang is de vraag naar mobiliteit 'gecontroleerd' op te starten en het aanbod zoveel mogelijk uit te breiden.

08.00

Nederlanders steunen de aanpak van het coronavirus door het kabinet steeds minder. Aan het begin van de coronacrisis stond 65 procent achter het overheidsbeleid, een week geleden was dat 53 procent en nu is het gezakt naar 44 procent. Ook de steun voor het gebruik van corona-apps daalt: een kwart van de ondervraagden is voor.

Dit komt naar voren uit de enquête Namens Nederland, waaraan de afgelopen week bijna 3500 mensen hebben meegedaan. Vrijwel alle deelnemers willen meer versoepeling. Twee op de vijf vinden zelfs dat alle beperkingen moeten worden opgeheven, ook als dat leidt tot een tweede golf. Een week geleden was 29 procent die mening toegedaan. De helft wil versoepelen met voorwaarden, waarbij we bijvoorbeeld meer mondkapjes dragen.

07.00

De coronapandemie vormt wereldwijd een bedreiging voor de democratie, stelt een gezelschap van meer dan vijfhonderd wereldleiders, activisten, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en Nobelprijswinnaars in een open brief. Veel regeringen hebben als gevolg van de coronacrisis noodbevoegdheden gekregen, waardoor volgens de ondertekenaars mensenrechten in het gedrang komen.

07.00

Alleenstaande ambtenaren beleven een zware tijd als ze in verband met het coronavirus vanuit huis moeten werken. Als er wel een partner is, heeft dit volgens het tijdschrift Binnenlands Bestuur een positieve impact op het welzijn van de thuiswerkende ambtenaar. Volgens universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen moeten bedrijven daarom strategische keuzes maken. "Je moet dus prioriteiten stellen in wie naar het werk komt."

06.59

Inwoners van Twente gaan de corona-waarschuwingsapp testen waaraan het kabinet werkt. De praktijktest kan volgende week donderdag beginnen, laat minister Hugo de Jonge weten. De app in aanbouw werkt goed, hebben eerdere tests door militairen volgens De Jonge uitgewezen. De bluetooth-technologie waarschuwt volgens hem met "een aanzienlijke betrouwbaarheid" als de gebruiker gevaarlijk dicht bij een besmet persoon is geweest.

04.18

Zelfstandigen zonder personeel in de culturele sector hebben dringend behoefte aan noodsteun. De driehonderd miljoen die de overheid aan het begin van de coronacrisis heeft vrijgemaakt voor de sector, heeft de freelancers namelijk nauwelijks bereikt. Dat meldt Platform voor Freelance Musici in samenwerking met GroenLinks, die daar onderzoek naar deden.

04.16

Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven met investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, schrijft Trouw. Volgens Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, 'zagen we dit al gebeuren tijdens de economische crisis in 2008 en lijkt dit zich tijdens de coronacrisis te herhalen'. Dat valt ook vakbond CNV op.

03.30

Het kabinet publiceert donderdag de nieuwe regeling voor looncompensatie bij bedrijven die hard door de coronacrisis zijn getroffen. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 6 juli bij het UWV een aanvraag doen voor de tweede ronde van de NOW-regeling.

03.30

Bij de rechtbank in Den Haag dient donderdagochtend het kort geding van de groep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. In het kort geding eist de groep het einde van de anderhalvemetersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen.

03.30

De Tweede Kamer debatteert voorlopig voor de laatste keer over de corona-aanpak van het kabinet. Hierbij komen onder meer de versoepelingen aan de orde die vanaf 1 juli ingaan en woensdag bekendgemaakt zijn door premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge.