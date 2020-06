Coronanieuws: steeds minder steun voor coronabeleid regering

'Coronaminister' Hugo de Jonge vergroot

De Tweede Kamer debatteert voorlopig voor de laatste keer over de corona-aanpak van het kabinet. Hierbij komen onder meer de versoepelingen aan de orde die vanaf 1 juli ingaan en woensdag bekendgemaakt zijn door premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge.. In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

De coronapandemie vormt wereldwijd een bedreiging voor de democratie, stellen wereldleiders, activisten en Nobelprijswinnaars.

08.45

Meer thuiswerken, de spits mijden en versnelde investeringen in verkeersveiligheid. Dat zijn aanbevelingen van de Mobiliteitsalliantie om verkeerschaos te voorkomen als Nederland weer volledig op gang komt na de coronacrisis.

Het verbond van 25 partijen in transport en vervoer biedt donderdag minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) het rapport 'Hoe houden we Nederland in beweging' aan. Ze stelt daarin dat het van cruciaal belang is de vraag naar mobiliteit 'gecontroleerd' op te starten en het aanbod zoveel mogelijk uit te breiden.

08.00

Nederlanders steunen de aanpak van het coronavirus door het kabinet steeds minder. Aan het begin van de coronacrisis stond 65 procent achter het overheidsbeleid, een week geleden was dat 53 procent en nu is het gezakt naar 44 procent. Ook de steun voor het gebruik van corona-apps daalt: een kwart van de ondervraagden is voor.

Dit komt naar voren uit de enquête Namens Nederland, waaraan de afgelopen week bijna 3500 mensen hebben meegedaan. Vrijwel alle deelnemers willen meer versoepeling. Twee op de vijf vinden zelfs dat alle beperkingen moeten worden opgeheven, ook als dat leidt tot een tweede golf. Een week geleden was 29 procent die mening toegedaan. De helft wil versoepelen met voorwaarden, waarbij we bijvoorbeeld meer mondkapjes dragen.

07.00

De coronapandemie vormt wereldwijd een bedreiging voor de democratie, stelt een gezelschap van meer dan vijfhonderd wereldleiders, activisten, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en Nobelprijswinnaars in een open brief. Veel regeringen hebben als gevolg van de coronacrisis noodbevoegdheden gekregen, waardoor volgens de ondertekenaars mensenrechten in het gedrang komen.

07.00

Alleenstaande ambtenaren beleven een zware tijd als ze in verband met het coronavirus vanuit huis moeten werken. Als er wel een partner is, heeft dit volgens het tijdschrift Binnenlands Bestuur een positieve impact op het welzijn van de thuiswerkende ambtenaar. Volgens universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen moeten bedrijven daarom strategische keuzes maken. "Je moet dus prioriteiten stellen in wie naar het werk komt."

06.59

Inwoners van Twente gaan de corona-waarschuwingsapp testen waaraan het kabinet werkt. De praktijktest kan volgende week donderdag beginnen, laat minister Hugo de Jonge weten. De app in aanbouw werkt goed, hebben eerdere tests door militairen volgens De Jonge uitgewezen. De bluetooth-technologie waarschuwt volgens hem met "een aanzienlijke betrouwbaarheid" als de gebruiker gevaarlijk dicht bij een besmet persoon is geweest.

04.18

Zelfstandigen zonder personeel in de culturele sector hebben dringend behoefte aan noodsteun. De driehonderd miljoen die de overheid aan het begin van de coronacrisis heeft vrijgemaakt voor de sector, heeft de freelancers namelijk nauwelijks bereikt. Dat meldt Platform voor Freelance Musici in samenwerking met GroenLinks, die daar onderzoek naar deden.

04.16

Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven met investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, schrijft Trouw. Volgens Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, 'zagen we dit al gebeuren tijdens de economische crisis in 2008 en lijkt dit zich tijdens de coronacrisis te herhalen'. Dat valt ook vakbond CNV op.

03.30

Het kabinet publiceert donderdag de nieuwe regeling voor looncompensatie bij bedrijven die hard door de coronacrisis zijn getroffen. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 6 juli bij het UWV een aanvraag doen voor de tweede ronde van de NOW-regeling.

03.30

Bij de rechtbank in Den Haag dient donderdagochtend het kort geding van de groep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. In het kort geding eist de groep het einde van de anderhalvemetersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen.

03.30

