Coronanieuws: Volgens Rutte hebben we 'een probleem' als voetbalsupporters niet fluisteren

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De Kamer had om zo'n plan gevraagd. Er was al een nationale aanpak, stelt De Jonge, omdat het kabinet aanwijzingen geeft aan veiligheidsregios als er wegens de omstandigheden in slachthuizen moet worden ingegrepen. Maar er moest een duidelijker plan komen.

20.00 Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem, zegt premier Mark Rutte. "Even simpel gezegd: dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet. We gaan het bekijken", zei Rutte tijdens het coronadebat tegen SP-Kamerlid Lilian Marijnissen.

18.30 Het RIVM stopt met het elke dag melden van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus. Vanaf 1 juli komt er elke week een bericht, telkens op dinsdag om 14.00 uur. Alle informatie over de ontwikkeling van het virus wordt wel nauwgezet bijgehouden door het RIVM. "En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht", aldus een woordvoerder.

Volgens de veiligheidscoördinator van het gebied zijn er geen extreme incidenten geweest, maar krijgen beveiligers wel regelmatig een grote mond van geïrriteerde bezoekers als ze hen vragen weer om te draaien. "Het is vervelend, maar we begrijpen ook dat mensen teleurgesteld zijn als ze denken lekker af te kunnen koelen in het water en weer om moeten draaien."

Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. De fiscus kan namelijk niet zien of iemand in bijvoorbeeld de gezondheidszorg werkt, en of eventueel extra inkomen afkomstig is uit regulier werk of overwerk, meldde verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen eerder. Dat betekent dat een eventuele compensatie voor iedereen zou moeten gelden die in 2020 meer is gaan verdienen.