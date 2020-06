'Voortaan hoera zeggen bij een voetbalduel?! Dat zeg ik tegen mijn tante als ze 69 jaar oud wordt!'

Lars Jansen is fanatiek Willem II-fan (foto: Lars Jansen). vergroot

"Dit gaat hem niet worden." Willem II-fan Lars Jansen ziet helemaal niets in de voorschriften die het kabinet woensdagavond bekendmaakte op basis waarvan er in september weer voetbalsupporters in stadions worden toegelaten.

Premier Mark Rutte benadrukte tijdens de persconferentie dat spreekkoren, gezang en hard juichen voorlopig niet is toegestaan in het stadion vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus. "Als je club scoort, laat je maar een toeter horen of roep je zachtjes hoera."

Tante

Lars schudt het hoofd. "Hoera?! Dat zeg ik misschien tegen mijn tante, als ze 69 jaar oud wordt. Ik zit al 27 jaar bij Willem II op de tribune. Ik heb in al die tijd nog niet één keer hoera geroepen."

Volgens hem werkt het ook niet zo. "Op het moment dat je mensen weer toelaat op de tribune en er wordt gescoord of er worden fouten gemaakt... Wij staan als fans achter de ploeg, wij zijn de twaalfde man."

Nul komma nul

"Je ziet het ook bij alle wedstrijden in het buitenland waar vanwege het coronavirus nu zonder publiek gevoetbald wordt", vervolgt Lars. "Daar is de beleving bij de spelers nul komma nul. En dan zouden wij 'hoera, hoera' moeten roepen? Nee, ik ben bang dat er heel snel nadat er een wedstrijd onder deze voorschriften gevoetbald is, gezegd wordt dat er zonder publiek gespeeld gaat worden. Deze versoepeling wordt volgens mij direct teruggedraaid, bij zestien van de achttien eredivisieclubs. En ook in de eerste divisie. Een avondje NAC bijvoorbeeld - al is dat niet bepaald mijn favoriete club - zal hem zo echt niet worden."

Ook de kinderen van Lars zijn fanatiek Willem II-fan (foto; Lars Jansen). vergroot

Paul Depla is namens alle burgemeesters van de speelsteden lid van de adviesgroep Voetbal en Veiligheid van de KNVB. Hij is zeer verheugd over de versoepeling van de maatregelen, zoals premier Mark Rutte woensdagavond aankondigde. Volgens de burgemeester van Breda is ingetogen gedrag op de tribunes vooral een kwestie van goede afspraken met elkaar maken.

"Het is toch hartstikke mooi dat de fans vanaf het weekend van 12 en 13 september weer naar het stadion kunnen gaan? De clubs zullen de supporters goed bij de nieuwe situatie moeten betrekken. Hoe dat georganiseerd dient te worden. Hoe gaan de bezoekersstromen lopen, hoe voorkom je opstoppingen? Ik weet dat ze met de hulp van de KNVB daarmee nu al bezig zijn. Samen zullen de betrokken partijen naar goede oplossingen moeten zoeken."

