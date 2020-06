Grote brand in Deurnese Peel mogelijk aangestoken, Staatsbosbeheer doet aangifte

De verschroeide Peel (foto: Alice van der Plas). vergroot

De politie onderzoekt of de grote brand in de Deurnese Peel eind april veroorzaakt is door brandstichting. Zeker achthonderd hectare bos ging verloren. Het is daarmee de grootste Nederlandse natuurbrand in de geschiedenis.

Het onderzoek van de politie heeft tot nu toe nog niet geleid tot aanknopingspunten, laat een woordvoerder weten. Het onderzoek is nog bezig.

Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van brandstichting, zegt een woordvoerder. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties: "Dan kunnen de politie en de brandweer meteen onderzoek doen naar het ontstaan van de brand."

Satellietbeelden

Het is aannemelijk dat de brand in de Deurnese Peel door menselijk toedoen is ontstaan, vertelt de woordvoerder. "We hebben satellietbeelden gekregen waarop heel duidelijk te zien is waar de brand precies begonnen is. En hoe die zich heeft uitgebreid", legt de woordvoerder uit. "Die plek, in combinatie met de weersomstandigheden in die periode, maakt het aannemelijk dat de brand niet spontaan is ontstaan."

De brand in de Deurnese Peel ontstond tussen Helenaveen en Griendtsveen, bij de Bajonetbocht, is op die satellietbeelden te zien. Daar is ook een plek waar auto's kunnen parkeren.

'Natuur brandt niet uit zichzelf'

Sowieso is de kans groter dat de brand al dan niet opzettelijk is veroorzaakt door menselijk handelen, zegt Staatsbosbeheer. "Negen van de tien branden ontstaan door menselijk handelen. Natuur brandt niet zomaar uit zichzelf."

Daarnaast is op deze plek vaker brand geweest. "Er is een historie van branden in die omgeving. De laatste jaren heeft er vaker brand gewoed. Al was dit natuurlijk wel verreweg de grootste", zegt de woordvoerder.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Staatsbosbeheer wacht die resultaten af.

Brand in de Deurnese Peel

Maandag 20 april brak de enorme brand in de Peel uit. Drie dagen later was het vuur onder controle, maar er waren nog weken nodig om het vuur helemaal te bedwingen. Ook laaide het vuur zo nu en dan weer op en er was sprake van veel rookoverlast.

