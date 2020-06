Politie onderzoekt brandstichting in Deurnese Peel

De verschroeide Peel (foto: Alice van der Plas). vergroot

De politie onderzoekt of de grote brand in de Deurnese Peel eind april veroorzaakt is door brandstichting. Zeker achthonderd hectare bos ging verloren. Het is daarmee de grootste Nederlandse natuurbrand in de geschiedenis.

Het onderzoek van de politie heeft tot nu toe nog niet geleid tot aanknopingspunten, laat een woordvoerder weten. Het onderzoek is nog bezig.

Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van brandstichting. Dat heeft een woordvoerder van Staatsbosbeheer bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad. Het vermoeden dat er brand is gesticht, is gebaseerd op de plek waar de brand is ontstaan. Tussen Helenaveen en Griendtsveen, bij de Bajonetbocht. Dat blijkt uit een satellietfoto. Dit vertelt een omgevingsmanager van Staatsbosbeheer in het ED.

'Hier brandt de natuur niet uit zichzelf'

De Bajonetbocht is een plek waar je auto’s kunt parkeren. Daar brandt de natuur niet uit zichzelf, zegt de gebiedsbeheerder in de krant. Daarnaast was de natuur stabiel en waren er geen andere factoren, zoals bijvoorbeeld een blikseminslag, waardoor de brand kon ontstaan.

Volgens een woordvoerder heeft Staatsbosbeheer al snel na het ontstaan van de brand aangifte gedaan. "Dat is gebruikelijk bij dit soort branden zodat de politie en brandweer onderzoek kunnen doen. Er zijn nog geen resultaten bekend. Er zijn na gesprekken van onze plaatselijke collega met onder meer de dorpsraden wel vermoedens van brandstichting."

De politie heeft de zaak in onderzoek. Staatsbosbeheer wacht die resultaten af.

Brand in de Deurnese Peel

Maandag 20 april brak de enorme brand in de Peel uit. Drie dagen later was het vuur onder controle, maar er waren nog weken nodig om het vuur helemaal te bedwingen. Ook laaide het vuur zo nu en dan weer op en er was sprake van veel rookoverlast.

