Vier aanhoudingen in Tongelre na afsteken zwaar vuurwerk

De politie heeft zaterdagavond in het Eindhovense stadsdeel Tongelre vier mensen opgepakt. Dat gebeurde nadat er onder meer zwaar vuurwerk werd afgestoken.

Eerder deze week werd er op sociale media opgeroepen tot rellen in Tongelre. Donderdag werd er uit voorzorg een noodverordening afgekondigd. In totaal werden toen 21 jongeren aangehouden, die het gebied tijdelijk niet meer in mogen.

Helmond

De oproep tot rellen in Tongelre was een reactie op de rellen die dinsdag in Helmond uitbraken. Daar had de politie de handen vol aan een groep van honderd tot honderdvijftig onruststokers. De rellen in Eindhoven moesten die in Helmond 'overtreffen'.