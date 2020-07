Burgemeester Moorman na dood van Rik (18): 'Meer informatie over gezondheid statushouders nodig'

Marieke Moorman in Kraak. vergroot

Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze wil dat de procedure rond plaatsing van statushouders wordt aangepast. De gemeente zou meer informatie over de gezondheid van de nieuwkomers moeten hebben. Ook moet ze een statushouder kunnen weigeren.

Malini Witlox Geschreven door

In april stak een Soedanese statushouder de 18-jarige Rik van de Rakt op straat dood in Oss. De dader bleek verward te zijn, hij had ernstige psychische problemen.

Een onderzoeksbureau voerde een onafhankelijk onderzoek uit. De conclusies daarvan maken verdrietig en frustreren, zegt Moorman.

"De plaatsingsmedewerker had al eerder het idee dat er iets met de man psychisch niet in orde was. Maar we hadden niet genoeg informatie, ook al probeerden we die wel te achterhalen. In het rapport stonden slechts twee regels bij het sociaal-medisch advies", zo zegt de burgemeester.

Privacy versus veiligheid

Meer mag niet vanwege de privacy. "Maar je kunt je afvragen wat voor gaat. De privacy van één persoon of de veiligheid van de samenleving."

Als gemeente wil je meer weten, meent de burgemeester. "We hoeven geen inzage in het medisch dossier. maar zorg er dan voor dat de gemeente op een of andere manier toch weet wat er aan de hand is. Ik ga dit met de staatssecretaris bespreken."

Beschermen

Gemeenten hebben ook de plicht om statushouders, mensen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd, te huisvesten.



"In bijna alle gevallen gaat dat prima. Maar je zou ook moeten kunnen overleggen, hebben wij wel wat nodig is om deze man of vrouw te helpen? Misschien moet die ergens anders geplaatst worden, ook in het belang van die persoon zelf. Die moet tegen zichzelf beschermd worden."

Smaad

Na de dood van Van de Rakt gaven sommige mensen de gemeente de schuld. Op muren in Oss en Heesch kalkte iemand: 'Moorman is de dader.' De burgemeester deed aangifte van smaad en laster.

"Na die moord naar mij wijzen, dat doet pijn. Ik vind dat wij als openbaar bestuur grenzen moeten stellen als mensen dingen zeggen die echt niet waar zijn."

Vrijdagavond stelden de moeder en stiefvader van Rik van de Raks in het tv-programma Hollandse Zaken al dat de statushouder behandeld had moeten worden en niet tegen zichzelf beschermd is. "Er is iets gruwelijk fout gegaan”, aldus stiefvader Marco.