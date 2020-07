Bekijk hier welke kermissen doorgaan (en welke niet)?

Foto: Omroep Brabant vergroot

Benieuwd waar je binnenkort in de rups kan of een suikerspin kan scoren? De kermissen in Brabant gaan gestaag open na de corona-crisis. Maar nog niet overal is het zover. Hieronder zie je welke kermissen er doorgaan en welke niet.

In dit kaartje kun je zien welke kermissen wel, niet of misschien doorgaan. Klik op een plaats om te zien wanneer de kermis gepland staat en of de kermis doorgaat. Of typ een plaatsnaam in het zoekveld.

Van veel kermissen is het nog onzeker of ze door gaan deze zomer, na de versoepelingen van de coronamaatregelen van begin juli. Ook nu de eerste de kermissen zo goed als probleemloos zijn verlopen in Maashees, Moergestel en Beugen, betekent dat nog niet dat het andere gemeenten direct over de streep trekt om óók een kermis toe te staan. "Gemeenten moeten vergunningen verstrekken", zegt Jan Boots van de Kermisbond. "En sommige gemeenten zijn bang om dat nu te doen. Zo'n procedure kost altijd tijd natuurlijk."

Geduld

Nog even geduld dus. “Tilburg komt er nog aan, in kleinere opzet wel, maar toch. En ook Schijndel volgende week.” De bond kondigde eerder aan druk uit te willen oefenen op gemeenten, om kermissen toe te staan. “Dat lukt nog niet zo goed”, constateert Boots. “De exploitanten willen het graag, maar in veel gemeenten is nog weinig geregeld.”

De kermisbond blijft hoopvol. “Ik hoop wel dat er nog een en ander rondkomt deze zomer.”

Kijk hier naar de reactie van exploitanten na de eerste kermis van het jaar in Moergestel:

