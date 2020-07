Zon breekt voorzichtig door, maar Kermisbond blijft bang dat exploitanten moeten stoppen

Foto: Omroep Brabant vergroot

De Nederlandse Kermisbond blijft hopen dat er dit seizoen in Brabant nog meer kermissen plaatsvinden. Toch maakt voorzitter Jan Boots zich ook grote zorgen. Hij sluit niet uit dat een aantal exploitanten er eind dit jaar of begin dit jaar mee moet stoppen. "Maar we blijven er als Kermisbond voor zorgen dat ze overal terugkomen", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Boots.

Janneke Bosch & Hans Janssen Geschreven door

Van veel kermissen is het nog onzeker of ze doorgaan deze zomer, na de versoepelingen van de coronamaatregelen van begin juli. Ook nu de eerste de kermissen zo goed als probleemloos zijn verlopen in Beugen, Maashees en Moergestel, betekent dit nog niet dat het andere gemeenten direct over de streep trekt om óók een kermis toe te staan.

"Gemeenten moeten vergunningen verstrekken en sommige zijn bang om dat nu te doen. Zo'n procedure kost altijd tijd natuurlijk", aldus Boots in Afslag Zuid, het radioprogramma van Omroep Brabant. Van onwil bij de gemeenten is volgens hem geen sprake. Ook is er helemaal geen sprake van het tegen elkaar uitspelen van exploitanten, zo meent Boots.

Op onderstaand kaartje kun je zien welke kermissen wel, niet of misschien doorgaan. Klik op een plaats om te zien wanneer de kermis gepland staat en of de kermis doorgaat. Of typ een plaatsnaam in het zoekveld.

'Toch wel goed gevoel'

Voorlopig blijft hij er bij wijze van spreken dag en nacht mee bezig. Tot ieders tevredenheid overigens. De laatste ontwikkelingen geven hem een 'toch wel goed gevoel.' En de mensen die met hun attractie toch ergens terecht kunnen, die zijn zelfs 'enorm blij', weet Boots.

Hij kan alleen hopen dat het aantal kermissen zal toenemen. “Tilburg komt er nog aan, in kleinere opzet wel, maar toch. In Schijndel is het volgende week zover en in Uden komend najaar.” De bond kondigde eerder aan druk uit te willen oefenen op gemeenten, om kermissen toe te staan. “Dat lukt nog niet zo goed”, constateert Boots. “De exploitanten willen het graag, maar in veel gemeenten is nog weinig geregeld.”

Kijk hier naar de reactie van exploitanten na de eerste kermis van het jaar in Moergestel:

