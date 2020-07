ZLTO heeft begrip voor protesterende boeren: 'Zolang de wet maar niet wordt overtreden'

Wim Bens, voorzitter van de ZLTO. vergroot

Er is alle begrip voor de steeds harder wordende acties van de boeren in onze provincie, vanuit land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Dat zegt voorman Wim Bens. Hij denkt dat de lobby van ZLTO juist kracht wordt bijgezet door de demonstraties van boeren met hun tractors op verschillende plekken in de provincie. “Zolang de wet maar niet wordt overtreden.”

Janneke Bosch Geschreven door

Feit is dat demonstrerende boeren geregeld wél de wet overtreden. Maar Bens wil geen afstand nemen van de protesten. “Kijk, intimidatie en de wet overtreden gaat te ver. Maar protesteren mag gewoon en als je dat kunt gebruiken om de lobby kracht bij te zetten, dan prima.”

Lobbyen blijft wat ZLTO betreft ‘het krachtigste wapen’. “Wat wij doen is inzetten op de lobby. Dat is ons werk. Je moet goed praten en scherp zijn en met de vuist op tafel durven slaan.” Toch vinden boeren acties blijkbaar nodig. “De lobby is niet het meest zichtbare, dus ik snap heel goed dat de protesten er zijn. En als die de lobby ondersteunen, kan dat heel goed helpen.”

"Ik denk dat de mensen in Nederland heel goed snappen dat de boeren boos zijn"

“Maar zorg er alsjeblieft voor dat je het draagvlak, de gunfactor van het publiek, dat je dat vasthoudt. Dat de politiek ziet dat er steun is.” Bens denkt niet dat dat draagvlak onder het publiek nu aan het afkalven is, door de harde acties van de laatste tijd. “Zelf denk ik dat de mensen in Nederland heel goed snappen dat de boeren boos zijn. En dat ze actie voeren.”

Een verslaggever ging de straat op en peilde de reacties onder de inwoners van Breda. Is er nog begrip en draagvlak voor de acties van de boeren? Tekst loopt verder onder de video:

Wachten op privacy instellingen...

'Maatregel is niet realistisch en niet haalbaar'

“Die boosheid en frustratie herken ik. We weten dat de boeren boos zijn. Mensen voelen zich niet gewaardeerd. Hun inkomens staan onder druk, en dan word je verplicht een maatregel uit te voeren die niet realistisch is en niet haalbaar.” Bens doelt op de stikstofmaatregel die minister Schouten van Landbouw heeft aangekondigd. Zij besloot dat boeren hun vee minder eiwitrijk voedsel moeten geven, om op die manier de uitstoot van stikstof te verminderen.

Een maatregel die gauw van tafel moet als het aan ZLTO ligt. En dat kan ook, denken ze. “We rekenen erop dat de politiek zegt: de voermaatregel is niet verstandig. Er is dit jaar toch al minder stikstof uitgestoten. Laten we kijken naar een meer langjarige aanpak. ”

LEES OOK: