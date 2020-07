Coronanieuws: bijna 1000 nieuwe gevallen in één week

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant. Met onder meer de laatste RIVM-cijfers, waaruit blijkt dat het virus weer bezig is aan een opmars.

Ron Vorstermans & Maaike Cnossen Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

RIVM meldt 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen steeds minder goed de coronaregels naleven.

Er liggen volgens het ROAZ maandag nog vijftien coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

17.15

Het is de 'eigen verantwoordelijkheid' van mensen om zich aan de coronaregels te houden. De politie is daarom niet van plan strenger te gaan handhaven of op te treden tegen illegale feestjes. Ook niet nu het aantal coronabesmettingen, juist onder jongeren, toeneemt.

17.03

De Wandelavondvierdaagse in Helmond gaat definitief niet door. De editie van 2020 zou eigenlijk al in juni zijn, maar werd toen al afgelast vanwege corona. De organisatie keek samen met de gemeente of het evenement kon worden uitgesteld naar september, maar heeft nu besloten dat dit ook niet gaat.

De organisatie richt zijn pijlen op volgend jaar. Als het dan weer kan, zal de Wandelavondvierdaagse van Helmond van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 juni zijn.

16.31

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot boven de honderd. Het zijn er nu 105, acht meer dan maandag. Toch is het aantal nog stabiel, ondanks lokale uitbraken, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tegen ANP.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 81 naar 90. Het aantal patiënten op de intensive care daalde van 16 naar 15.

Op de intensivecareafdelingen liggen 579 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 594 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600.

16.05

De stijging van het aantal besmettingen vraagt om alertheid. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen het ANP. Ook moet er extra aandacht zijn voor het houden van afstand en het vermijden van drukte.

Het ministerie is niet verbaasd dat er meer nieuwe besmettingen zijn. "Dat er een stijging zou plaatsvinden was wel de verwachting, na het versoepelen van maatregelen."

Het ministerie zegt in nauw contact met het RIVM te staan en "eventueel kunnen er regionaal passende maatregelen worden genomen".

16.02

De provincie vindt het geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. #DasLiefBrabant

15.40

Het RIVM vindt de toename van het aantal besmettingen zorgwekkend, meldt het ANP.

Het aantal besmettingen kan een voorbode zijn van het aantal ziekenhuisopnames en daarna ook van het aantal sterfgevallen. Een patiënt kan ongeveer een week na de eerste klachten zo ziek worden dat ziekenhuisopname nodig is.

15.00

Het RIVM meldt dinsdag een flinke stijging van het aantal coronagevallen, met name in gemeenten in het westen van Brabant die dichtbij de Belgische grens liggen. De sterkste stijging in absolute aantallen vond plaats in Breda, daar kwamen er de afgelopen twee weken 42 nieuwe patiënten bij. Hier vind je de meest actuele cijfers per gemeente.

14.05



"We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt", meldt het RIVM. "Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten. "

"Het reproductiegetal R laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt. Het reproductiegetal is deze week 1,29. Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in Nederland. Het reproductiegetal R geeft aan hoeveel andere mensen iemand met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen."

14.00

Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige week, meldt het RIVM. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van drie patiënten in vergelijking met de vorige week. Er zijn zeven personen als overleden gemeld, 1 minder dan in de week er voor.

13.45

Uit cijfers van Google blijkt dat het aantal bezoekjes aan trein-, bus- en metrostations in Brabant met 43% minder is dan in januari, dus voor de lockdown.

11.50

Zorgverleners zullen dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus voor het eerst in decennia minder werk hebben. Nadat in maart en april veel reguliere zorg was weggevallen, kunnen zorgverleners door de strenge naleving van de 1,5 meterregels die achterstand maar mondjesmaat inhalen. Economen van ING verwachten dat de hoeveelheid zorg daardoor tussen de 5 procent en 10 procent lager zal liggen dan vorig jaar.

11.00

Onrust in West-Brabant nu het aantal coronabesmettingen daar weer flink toeneemt. Mensen leven steeds minder de regels na en lijken terug te gaan naar het 'oude normaal', waarschuwt GGD West-Brabant. En dat is niet zonder gevaar, zegt neuropsycholoog Erik Matser. "Mensen moeten snappen dat de pandemie waar we nu mee te maken hebben een slapende tijger is en dat je daar op je tenen langs moet lopen. En als je 'm wakker maakt, dan komen we in een crisis terecht die nog harder is dan de eerste."

10.00

Mensen die naar China vliegen moeten voor ze in het vliegtuig stappen de resultaten van een test laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Dit hebben de de Chinese luchtvaartautoriteiten dinsdag gezegd. De test mag niet ouder dan vijf dagen zijn. De instelling die de test doet, moet daar geschikt voor worden geacht door de Chinese ambassade in het land.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen vliegen weer op China en breiden het aantal vluchten met toestemming van Peking uit, inclusief Air France-KLM.

06.45

Nederlanders lijken zich aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Een deel van die aanpassingen zal volgens onderzoekers blijvend zijn, meldt de NOS. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ondervroeg eind maart een representatieve groep Nederlanders en deed dat enkele weken geleden opnieuw. Daaruit blijkt onder meer dat mensen nu positiever staan tegenover thuiswerken dan aan het begin van de crisis.

06.00

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen steeds minder goed de coronaregels naleven. Dat heeft in het westen van onze provincie geleid tot ‘vijf of zes’ ontdekte virusclusters. “Dit baart ons zorgen. De maatregelen zijn versoepeld, maar de gedragsregels moeten wel nageleefd worden”, waarschuwt directeur Annemieke van der Zijden van GGD West-Brabant in gesprek met Omroep Brabant.

03.00

Voor de derde keer komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de wekelijkse coronacijfers. Rond 14.00 uur komt het instituut met nieuwe cijfers over het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen.

Die informatie komt soms met vertraging binnen, dus onder de nieuwe meldingen kunnen oude gevallen zijn. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar sinds begin juli komen die cijfers elke dinsdag.