Coronanieuws: 'Nederlanders positiever over thuiswerken', GGD waarschuwt voor nieuwe virusclusters

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen steeds minder goed de coronaregels naleven.

Er liggen volgens het ROAZ maandag nog vijftien coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

06.45

Nederlanders lijken zich aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Een deel van die aanpassingen zal volgens onderzoekers blijvend zijn, meldt de NOS. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ondervroeg eind maart een representatieve groep Nederlanders en deed dat enkele weken geleden opnieuw. Daaruit blijkt onder meer dat mensen nu positiever staan tegenover thuiswerken dan aan het begin van de crisis.

06.00

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen steeds minder goed de coronaregels naleven. Dat heeft in het westen van onze provincie geleid tot ‘vijf a zes’ ontdekte virusclusters. “Dit baart ons zorgen. De maatregelen zijn versoepeld, maar de gedragsregels moeten wel nageleefd worden”, waarschuwt directeur Annemieke van der Zijden van GGD West-Brabant in gesprek met Omroep Brabant.

03.00

Voor de derde keer komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de wekelijkse coronacijfers. Rond 14.00 uur meldt het instituut hoeveel meldingen het in de afgelopen week heeft gekregen van sterfgevallen, ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen.

Die informatie komt soms met vertraging binnen, dus onder de nieuwe meldingen kunnen oude gevallen zijn. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar sinds begin juli komen die cijfers elke dinsdag.