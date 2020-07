Coronanieuws: stijgend aantal besmettingen is 'een stroomstoot die ons alert moet houden'

Foto: ANP vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Redactie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen steeds minder goed de coronaregels naleven.

Onder de nieuwste coronapatiënten zijn relatief veel jongeren, constateert de GGD.

Het moet volgens deskundigen gemakkelijker worden om je te laten testen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

19.00

'Dit is geen goede ontwikkeling", zei minister Grapperhaus woensdagavond tijdens een persconferentie. Hij noemde het stijgende aantal coronabesmettingen 'een stroomstoot die ons alert moet houden'. Hij ziet een 'verslapping in ons gedrag' en hamerde erop dat de Nederlandse bevolking zich beter aan de basisregels moet houden. 'Was uw handen stuk!"

"Dit is een ernstige waarschuwing aan iedereen die denkt: 'Ach, het kan wel'. Het virus is nog onder ons."

Wachten op privacy instellingen...

16.10

In de komende tien dagen zal het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus beperkt stijgen. Dat verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij baseert zich onder meer op het aantal besmettelijke personen. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er momenteel bijna 6500 mensen in Nederland die anderen kunnen besmetten met het coronavirus.

In het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen kwam woensdag weinig verandering. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 15 naar 17, het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 90 naar 85. Dat betekent dat de ziekenhuizen net iets meer dan honderd coronapatiënten behandelen.

15.56

Het aantal coronatesten dat in Nederland is uitgevoerd sinds de uitbraak van het virus is tot ruim een half miljoen gestegen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland laat weten dat de teller inmiddels op 507.410 testen staat. "Dank allemaal", schrijft de organisatie op Twitter.

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGDen) zijn verantwoordelijk voor het testen van mensen die mogelijk zijn besmet met het virus. Dat gebeurde eerst slechts mondjesmaat, omdat de capaciteit niet op orde was. Sinds 1 juni mag iedereen die dat wil zich laten testen.

Veruit de meeste testresultaten zijn negatief. Vorige week lieten 88.886 mensen zich testen door de GGD. Van hen bleek ruim 1 procent het virus onder de leden te hebben, liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag weten. Dat zijn 987 mensen, bijna twee keer zoveel als een week daarvoor.

15.11

Het is volgens de drie Brabantse GGD’s steeds drukker in de teststraten. Wie coronaklachten heeft en zich wil laten testen, kan bij meerdere locaties pas na een paar dagen terecht. Het aantal testen dat per dag kan worden gedaan, wordt op sommige locaties daarom uitgebreid.

14.00

Het boerenprotest is alleen bedoeld voor boeren die protesteren. Wie niet deelneemt aan de demonstratie kan beter niet naar de protestlocatie op de Biltse Rading komen, heeft de burgemeester van De Bilt, Sjoerd Potters, gezegd. Vanwege het coronavirus en de 1,5 meterregel had de Veiligheidsregio bepaald dat er maximaal 2000 mensen bij het protest mochten zijn. Er zijn ook veel Brabantse boeren aanwezig.

12.22

Er is sinds maandag nog één persoon op Eindhoven Airport geland die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Dat meldt een woordvoerster van de GGD Brabant-Zuidoost desgevraagd. Dat brengt het totaal op in ieder geval elf teruggekeerde reizigers met het virus op Eindhoven Airport. Op dit moment wordt rondom deze man of vrouw een bron- en contactonderzoek gehouden.

11.38

Het begrotingstekort van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar flink toegenomen, omdat overheden veel geld vrijmaken om de coronacrisis te bestrijden. Dat komt naar voren uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

10.38

Wereldwijd zijn sinds de corona-uitbraak inmiddels ruim 15 miljoen besmettingen geteld. Van de personen die geïnfecteerd raakten, zijn er ruim 619.000 overleden. Meer dan 9,1 miljoen mensen zijn weer hersteld. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt.

09.51

Patiënten in de medisch-specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg krijgen over het algemeen de zorg die zij nodig hebben, al wordt nog niet alle zorg ingehaald die tijdens de coronacrisis niet kon worden gegeven. Voor minder urgente zorg is niettemin weer meer ruimte gekomen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van eigen cijfers.

08.44

De bezettingsgraad van treinen, bussen, trams en metro's ligt nog altijd op slechts 55 tot 60 procent van het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de branchevereniging van ov-bedrijven, OV-NL. De sector verwacht dit kalenderjaar wel te overleven, maar heeft zorgen over 2021 en later.

Volgens Pedro Peters, voorzitter van OV-NL, gaan de ov-bedrijven dit jaar wel overleven, omdat met het kabinet een betalingsregeling is afgesproken. Door die regeling is 1,5 miljard euro beschikbaar om de ov-bedrijven te compenseren voor het wegblijven van reizigers. "Maar het grote probleem zal zijn: 2021 en daarna. Hoe gaan we dat met elkaar regelen?"

07.13

We hebben met z'n allen door de coronacrisis in mei veel minder uitgegeven dan een jaar eerder. Het gaat om de op één na grootste krimp ooit gemeten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gaven we 12,8 procent minder uit dan in mei 2019. Doordat cafés, restaurants, theaters en sportscholen gesloten moesten blijven als maatregel tegen het coronavirus, daalden onze uitgaven met 22,4 procent.

06.49

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie is in juli laag gebleven. Vooral over de financiële en economische situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten negatiever geworden. Hun oordeel over de komende maanden verbeterde juist licht.

Het consumentenvertrouwen is in een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen op min 26, tegenover een min van 27 in juni. Door de coronacrisis ligt het vertrouwen nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

06.08

Het moet gemakkelijker worden om je te laten testen. Daarvoor pleiten deskundigen en leden van het Outbreak Management Team (OMT) in Trouw. Ongeveer één op de acht mensen met klachten zegt zich te laten testen op het coronavirus. Dat zijn er volgens hen te weinig.

Tests worden nu veelal afgenomen in teststraten, waarvoor mensen een eindje moeten rijden of zelfs het ov moeten nemen. "Dat moet sneller en beter", zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht.

"Ik vind, door de bank genomen, dat de GGD's het uitstekend doen. Ik had nooit verwacht dat ze deze testinfrastructuur in korte tijd konden opbouwen. Maar we zien nu dat het nog beter moet." Hij krijgt bijval van andere deskundigen.