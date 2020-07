Ontruimde huizen Heesch: dak zit bij meer huizen in dezelfde wijk niet goed vast

Om het huizenblok werd een hek geplaatst (amateurfoto). vergroot

De daken van meerdere huizen in Heesch dan tot nu toe bekend, blijken niet goed vast te zitten. Dat blijkt uit eens steekproef die is gedaan nadat afgelopen weekend zeven huizen aan de Biezenloop ontruimd moesten worden vanwege instortingsgevaar. Bij zeker twee huizen in de buurt is dezelfde fout gemaakt met het bevestigen van de scharnierdaken. De kans is reeel dat het er nog meer zijn, niet alle soortgelijke woningen in de wijk zijn al bekeken.

Meer info volgt.