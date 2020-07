Ontruimde huizen Heesch: dak zit bij meer woningen niet goed vast

Bekijks bij de onbewoonbare de dag na de ontruiming. vergroot

Er zijn meer huizen in Heesch waarvan het dak niet goed vastzit dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit eens steekproef die is gedaan nadat afgelopen weekend zeven huizen aan de Biezenloop ontruimd moesten worden vanwege instortingsgevaar. Bij zeker twee huizen in de buurt is dezelfde fout gemaakt bij het bevestigen van zogeheten scharnierdaken.

De kans is reëel dat het er nog meer zijn. Niet alle woningen in de wijk die in dezelfde periode door hetzelfde bedrijf gebouwd zijn en dezelfde daken hebben, zijn al geïnspecteerd.

Afgelopen weekend sloegen bewoners van de Biezenloop alarm nadat ze in het dak van hun huis een krakend geluid hoorden. Na een eerste inventarisatie bleek het flink mis te zijn met de kap van de rijtjeshuizen. Uit angst voor instortingsgevaar werd de bewoners zaterdagavond meteen opgedragen hun huizen te verlaten. Een dag later mochten ze onder begeleiding nog een half uurtje terug om persoonlijke spullen te verzamelen.

De gemeente schrijft donderdag in een persbericht dat de constructie waarmee de daken bevestigd zijn, niet in orde is. De daken worden nu door de bouwer van de huizen, Bouwbedrijf Van Peer uit Oss, verankerd 'om te komen tot een veilige woonsituatie'. Bij drie van de zeven huizen is dat al gebeurd. Als het karwei klaar is, kunnen de bewoners naar huis.

Twintig andere huizen

Direct ontstonden er zorgen bij andere bewoners in de wijk. Naast de zeven huizen in de Biezenloop, heeft Van Peer uit Oss daar in dezelfde periode op dezelfde manier nog twintig andere huizen gebouwd.

Het gaat om:

Nog eens vier andere huizen aan de Biezenloop

Negen huizen aan de Zijpseloop

Zeven huizen aan de Peelseloop

Uit een steekproef is nu al naar voren gekomen dat dus twee daken in elk geval ook niet goed vastzitten. Het is onduidelijk of de bewoners daarvan ook direct hun huis uit moesten. Alle twintig huizen worden voor de vakantie aan de binnenkant onderzocht. Na de vakantie volgt een inspectie aan de buitenkant. Daaruit moet blijken of er vervolgacties nodig zijn.

'Verantwoordelijkheid van aannemer'

De gemeente Bernheze schrijft: 'De verantwoordelijkheid voor zowel inspectie als vervolgacties ligt bij de aannemer. De gemeente houdt daarbij vinger aan de pols en blijft nauw in gesprek met het bouwbedrijf en met het aannemersbedrijf dat de herstelwerkzaamheden uitvoert.

Het gaat om koophuizen en huurhuizen. Voor de huizen die in het bezit zijn van corporatie Mooiland geldt dat zij via haar verzekeraar een expert de woningen laat onderzoeken.

Bewoners van de Biezenloop vertelden na de ontruiming wat hen was overkomen:

